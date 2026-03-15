Килиан Мбапе поднови тренировъчен процес с Реал

В Реал Мадрид могат да си отдъхнат за край на настоящата седмица. Тренировъчен процес с испанците поднови Килиан Мбапе, обявиха официално от клуба. Французинът, който е и голмайстор на мадридчани, не е играл от 21 февруари, когато получи нови болки в лявото коляно. Така нападателят реши, че няма да влиза в игра докато неговата травма не бе излекувана. Той дори се върна за една седмица във Франция за почивка и процедури.

Очаква се Мбапе да бъде част от разширения състав на Реал Мадрид за реванша срещу Манчестър Сити в Шампионската лига. Вероятно треньорът Алваро Арбелоа няма да разчита на него в стартовия състав, но планира да му даде минути за игра, за да навлезе в ритъм за дербито с Атлетико Мадрид следващия уикенд.