Ювентус назначи Марко Отолини за нов спортен директор

Ювентус официално потвърди назначението на Марко Отолини за нов спортен директор на клуба.

„Ювентус има удоволствието да обяви назначаването на Марко Отолини за нов спортен директор на клуба. Отолини официално се присъедини към организацията на „бианконерите“ на 1 януари 2026 година и ще отчита дейността си директно пред главния изпълнителен директор Дамиен Комоли“, се казва в официалното изявление на торинския гранд.

От клуба подчертават, че Отолини пристига с богат опит, натрупан в различни роли във футбола. Роден през 1980 година, той прекратява състезателната си кариера още през 2002-ра и веднага се насочва към управленска и административна дейност. Това му позволява да изгради задълбочено разбиране за механизмите на професионалния футбол.

През 2015 година Отолини започва важен международен етап в кариерата си в белгийския Андерлехт, където има ключова роля в изграждането и развитието на скаутската структура на клуба.

Марко Отолини не е непознато име за Ювентус. Първият му период в клуба започва през 2018 година, когато става част от международния скаутски отдел. В следващите четири години той основно отговаря за наблюдението на преотстъпени футболисти и поддържането на контакти с международни клубове, като следи отблизо развитието на играчите под договор с Юве, особено тези, които се състезават извън Италия. В този период Отолини участва и в началните етапи на проекта за втория отбор на „бианконерите“.

След успешен престой и ключова роля в управлението на Дженоа, Отолини поема ново предизвикателство в Торино. Завръщането му в Ювентус, този път като спортен директор, е логична стъпка в кариера, изградена върху експертиза, визия и задълбочени познания за италианския и международния футбол.

„Добре дошъл отново и успех!“, завършва изявлението на клуба.

През последните месеци Ювентус направи редица сериозни промени в ръководството си. През миналото лято Дамиен Комоли бе назначен за генерален мениджър, заменяйки Кристиано Джунтоли, а впоследствие пое и поста главен изпълнителен директор. Клубната легенда Джорджо Киелини бе повишен в директор „Футболна стратегия“, докато Франсоа Модесто зае позицията технически директор.