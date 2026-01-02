БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ювентус назначи Марко Отолини за нов спортен директор

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Отолини пристига с богат опит, натрупан в различни роли във футбола.

ювентус продължава без победа завърши наравно спортинг лисабон
Слушай новината

Ювентус официално потвърди назначението на Марко Отолини за нов спортен директор на клуба.

„Ювентус има удоволствието да обяви назначаването на Марко Отолини за нов спортен директор на клуба. Отолини официално се присъедини към организацията на „бианконерите“ на 1 януари 2026 година и ще отчита дейността си директно пред главния изпълнителен директор Дамиен Комоли“, се казва в официалното изявление на торинския гранд.

От клуба подчертават, че Отолини пристига с богат опит, натрупан в различни роли във футбола. Роден през 1980 година, той прекратява състезателната си кариера още през 2002-ра и веднага се насочва към управленска и административна дейност. Това му позволява да изгради задълбочено разбиране за механизмите на професионалния футбол.

През 2015 година Отолини започва важен международен етап в кариерата си в белгийския Андерлехт, където има ключова роля в изграждането и развитието на скаутската структура на клуба.

Марко Отолини не е непознато име за Ювентус. Първият му период в клуба започва през 2018 година, когато става част от международния скаутски отдел. В следващите четири години той основно отговаря за наблюдението на преотстъпени футболисти и поддържането на контакти с международни клубове, като следи отблизо развитието на играчите под договор с Юве, особено тези, които се състезават извън Италия. В този период Отолини участва и в началните етапи на проекта за втория отбор на „бианконерите“.

След успешен престой и ключова роля в управлението на Дженоа, Отолини поема ново предизвикателство в Торино. Завръщането му в Ювентус, този път като спортен директор, е логична стъпка в кариера, изградена върху експертиза, визия и задълбочени познания за италианския и международния футбол.

„Добре дошъл отново и успех!“, завършва изявлението на клуба.

През последните месеци Ювентус направи редица сериозни промени в ръководството си. През миналото лято Дамиен Комоли бе назначен за генерален мениджър, заменяйки Кристиано Джунтоли, а впоследствие пое и поста главен изпълнителен директор. Клубната легенда Джорджо Киелини бе повишен в директор „Футболна стратегия“, докато Франсоа Модесто зае позицията технически директор.

Свързани статии:

Ювентус се доближи на точка от лидера Интер
Ювентус се доближи на точка от лидера Интер
„Старата госпожа“ спечели визитата си на Пиза с късни голове.
Чете се за: 01:22 мин.
#Марко Отолини #ФК Ювентус

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ