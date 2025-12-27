БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ювентус се доближи на точка от лидера Интер

Станко Димов
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
„Старата госпожа“ спечели визитата си на Пиза с късни голове.

Андреа Камбиазо
Снимка: БГНЕС
Ювентус записа ценна победа с 2:0 при гостуването си на Пиза в среща от 17-ия кръг на италианската Серия А. След нулевото първо полувреме, гостите откриха резултата в 73-ата минута, когато след прострелно центриране от дясно Артуро Калабрези си отбеляза автогол. С голяма заслуга за гола бе и Пиер Калулу, който пресира максимално опонента си непосредствено пред голлинията.

В последните минутки на терена в игра за Пиза се появи любопитно име – Люис Буфон, 17-годишен нападател, син на легендата на Юве Джанлуиджи Буфон.

В добавеното време на срещата точка на спора сложи Кенан Йълдъз, който се разписа на празна врата при отлична контраатака на своя тим.

За „Старата госпожа“ победата е трета поредна в първенството. Момчетата на Лучано Спалети вече имат на сметката си 32 точки, колкото и вторият Милан и са само на точка зад лидера Интер. Важно е да се отбележи обаче, че двата милански гранда са с по два мача по-малко.

Пиза остава в опасната зона с едва 1 победа и 11 точки на сметката си.

