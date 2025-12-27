Удинезе измъкна точка срещу Лацио

Кийнан Дейвис се превърна в герой за Удинезе, след като донесе равенство 1:1 срещу Лацио с гол в петата минута на добавеното време в двубой от 27-ия кръг на Серия А. Така и двата отбора останаха в средата на таблицата.

Срещата на „Дачия Арена“ бе равностойна и вървеше към минимален успех за гостите от Рим. Лацио поведе в 80-ата минута, когато Матиас Весино отправи далечен удар, а след рикошет в защитник топката излъга вратаря на домакините.

Удинезе обаче не се примири и в самия край хвърли всичко в атака. Натискът даде резултат в последните секунди, когато Кийнан Дейвис намери долния ляв ъгъл и фиксира крайното 1:1.

След равенството Лацио запази осмата си позиция с 24 точки, докато Удинезе е десети с две по-малко.