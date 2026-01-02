Ботев Враца потвърдиха 4 приятелски срещи преди старта на пролетния полусезон

Футболистите на Ботев Враца ще стартират зимната си подготовка на 5 януари (понеделник) в 14:00 часа, съобщиха от клуба чрез официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

На този етап има потвърдени четири контролни срещи. Врачани ще се изправят в приятелски мачове срещу втородивизионните Марек и Етър, съответно на 17-ти и 23-ти януари. От 25-ти януари до 1-ви февруари те ще проведат лагер в Кипър, част от който ще бъдат и мачове с датския Вейле и арменския Арарат.

„Очаквайте информация за още една проверка на кипърска земя“, добавиха от Ботев Враца.