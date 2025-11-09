БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Облачно и дъждовно време и през новата седмица

облачно дъждовно време
И днес ще бъде по-често облачно, на много места с мъгла или намалена видимост. След временно преустановяване в сутрешните часове, около обяд от юг отново ще завали дъжд, но вече главно в Югозападна и в Източна България.

Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток, постепенно през деня ще се ориентира от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 8° и 13°, а максималните - от 15° до 20°, в София - около 15°.

По Черноморието облачността също ще се задържи значителна. Около обяд и там отново ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад.

Максималните температури ще са от 15° до около 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините също ще е облачно. След обяд и там се очакват валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

В понеделник по-значителни валежи се очакват в Западна и в Централна България, а във вторник - в Централна и в Източна.

В сряда валежите ще спрат, в Западна България и облачността ще се разкъсва, но в Източна България ще продължи да вали.

В четвъртък вятърът ще стихне, в равнините ще е мъгливо, но пък в планините ще има и слънчеви часове. Ще превали само на отделни места в източната половина от страната, макар че в крайните югоизточни части ще се повиши вероятността за по-значителни количества.

Сутрешните температури ще се понижат значително и ще са няколко градуса над нулата, а дневните ще са предимно между 12° и 17°.

