Абърдийн и Димитър Митов започнаха сезона в Лигата на конференциите със загуба

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Шотландският клуб загуби домакинството си на Шахтьор Донецк.

Абърдийн Димитър Митов
Снимка: БТА
Отборът на Абърдийн с българина Димитър Митов на вратата загуби с 2:3 от Шахтьор Донецк в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

Шотландският тим излезе напред в резултата още в осмата минута чрез Йеспер Карлсон от дузпа, но гостите от Украйна осъществиха обрат. В 39-ата минута Йехор Назарина бе точен за 1:1, а с два гола в рамките на пет минути в началото на второто полувреме резултатът набъбна до 3:1 в полза на Шахтьор. Точни за тима бяха Лукас Ферейра и Педро Енрике.

Ники Девлин върна един гол за Абърдийн в 69-ата минута, но въпреки натиска в края, домакините не успяха да изравнят и стартира с поражение.

Фиорентина направи успешен старт на кампанията си в третия по сила европейски клубен турнир, след като се наложи с 2:0 над Сигма Оломоуц.

Роберто Пиколи даде преднина на "виолетовите" още в 27-мата минута, а в самия край на срещата Чер Ндур оформи успеха на италианския представител.

Отборът на АЗ Алкмаар, който в плейофния кръг на турнира елиминира столичния Левски, допусна поражение с 0:4 при визитата си на АЕК Ларнака.

Нидерландският отбор игра практически цял мач в намален състав, тъй като още във втората минута бранителят Пенетра получи директен червен картон.

С човек повече кипърският тим получи много лесна задача и с голове на Валдо Рубио, Риад Баич, Джордже Иванович и Маркус Роден записа една от най-изразителните победи в европейската си история.

Останалите резултати:

Динамо Киев (Украйна) - Кристъл Палас (Англия) – 0:2
Ягелония (Украйна) - Хамрун Спартанс (Малта) – 1:0
КуПС (Финландия) - Дрита (Косово) – 1:1
Лозана (Швейцария) - Брейдаблик (Исландия) – 3:0
Лех Познан (Полша) - Рапид Виена (Австрия) – 4:1
Ноа (Армения) - Риека (Хърватия) – 1:0
Омония Никозия (Кипър) - Майнц (Германия) – 0:1
Райо Валекано (Испания) - Шкендия (Република Северна Македония) – 2:0
Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) – 5:0
Целе (Словения) - АЕК Атина (Гърция) - 3:1
Легия Варшава (Полша) - Самсунспор (Турция) - 0:1
Ракув Ченстохова (Полша) - Университатя Крайова (Румъния) - 2:0
Шелбърн (Ирландия) - Хекен (Швеция) - 0:0
Слован Братислава (Словакия) - Страсбург (Франция) - 1:2
Спарта Прага (Чехия) - Шамрок Роувърс (Ирландия) - 4:1

Product image
