Гуардиола за Райън Шерки: Понякога му викам, но има моменти, в които искам да го целуна

Мениджърът на Манчестър Сити Райън Шерки нерядко е изрязявал недоволството си от представянето на Райън Шерки, но вчера при успеха над Нотингам с 2:1 му е идвало „да го целуне“.

След доста дълги периоди на непостоянство, вчера френският полузащитник демонстрира истински моменти на гениалност, след като вкара победния гол в 83-ата минута при визитата на стадион „Сити Граунд“. Освен попадението, Шерки изработи и откриващия гол на Тиджани Райндерс, след който обаче Омари Хътчинсън изравни.

„Има моменти, в които му викам, и има моменти, в които искам да го целуна, така че имам това смесено чувство към него. Искам да му позволя да изрази невероятния си талант. Трябва да играем по-добре от защитата, за да може да получава повече топки от тази позиция, но въпреки усилията, които явно всички влагат, не се получава всеки път. Второто полувреме беше малко по-добро този път“, каза Гуардиола по повод вчерашната победа.

Тя имаше особена стойност за отбора, тъй като е и шеста подред – едно зловещо предупреждение към съперниците им във Висшата лига, че навлизат във форма. Сити намери начин да спечели мач, който Гуардиола призна, че отборът му щеше да загуби миналия сезон, ако и двата отбора бяха в такава форма.

"През миналата година този мач щяхме да го загубим 10 пъти от 10 опита“, сигурен бе Гуардиола.