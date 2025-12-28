БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гуардиола за Райън Шерки: Понякога му викам, но има моменти, в които искам да го целуна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Испанският специалист сподели впечатленията си от доброто представяне на алжирецът в победата на "гражданите" с 2:1 срещу Нотингам Форест.

Хосеп Гуардиола
Снимка: БТА
Слушай новината

Мениджърът на Манчестър Сити Райън Шерки нерядко е изрязявал недоволството си от представянето на Райън Шерки, но вчера при успеха над Нотингам с 2:1 му е идвало „да го целуне“.

След доста дълги периоди на непостоянство, вчера френският полузащитник демонстрира истински моменти на гениалност, след като вкара победния гол в 83-ата минута при визитата на стадион „Сити Граунд“. Освен попадението, Шерки изработи и откриващия гол на Тиджани Райндерс, след който обаче Омари Хътчинсън изравни.

„Има моменти, в които му викам, и има моменти, в които искам да го целуна, така че имам това смесено чувство към него. Искам да му позволя да изрази невероятния си талант. Трябва да играем по-добре от защитата, за да може да получава повече топки от тази позиция, но въпреки усилията, които явно всички влагат, не се получава всеки път. Второто полувреме беше малко по-добро този път“, каза Гуардиола по повод вчерашната победа.

Тя имаше особена стойност за отбора, тъй като е и шеста подред – едно зловещо предупреждение към съперниците им във Висшата лига, че навлизат във форма. Сити намери начин да спечели мач, който Гуардиола призна, че отборът му щеше да загуби миналия сезон, ако и двата отбора бяха в такава форма.

"През миналата година този мач щяхме да го загубим 10 пъти от 10 опита“, сигурен бе Гуардиола.

Свързани статии:

Ман Сити с шести пореден успех в Англия
Ман Сити с шести пореден успех в Англия
"Гражданите" се наложиха с 2:1 като гост над Нотингам Форест.
Чете се за: 02:02 мин.
#Райън Шерки # Пеп Гуардиола

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Аморим също не оцеля
Аморим също не оцеля
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.
ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике ПСЖ победи ФК Париж в исторически мач за Луис Енрике
Чете се за: 03:10 мин.
Интер се върна на върха в Италия Интер се върна на върха в Италия
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ