Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходете за...
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Успешен старт за Кристъл Палас в Лигата на конференциите

Спорт
Радослав Гидженов пък ръководи срещата между Ноа и Риека, завършила с победа за тима от Ереван.

Кристъл Палас
Кристъл Палас се наложи с 2:0 като гост над Динамо (Киев) и записа първа победа в основната фаза на Лигата на конференциите. Попаденията отбелязаха Даниел Муньос в 31-ата и Едуард Нкетия в 58-ата минута. Така "орлите" вече са в серия от 19 поредни мача без загуба.

Английският тим бе подкрепян от хиляди свои привърженици на стадиона в полския град Люблин, където се игра двубоят. Четвърт час преди края Борна Соса получи червен картон, но въпреки това Палас задържа преднината си.

Българският футболен съдия Радослав Гидженов ръководи срещата между Ноа Ереван и хърватския Риека. Домакините от Армения се наложиха с 1:0 с гол на Нардин Мулахюсеинович още в 6-ата минута. За Риека ситуацията се усложни в 30-ата минута, когато Гидженов показа директен червен картон на Нико Янкович. Помощник арбитри бяха Мирослав Иванов и Георги Дойнов, а четвърти съдия бе Венцислав Митрев.

Испанският Райо Валекано стартира с домакински успех с 2:0 над Шкендия Тетово. Футболистите от Мадрид стигнаха до аванс от два гола още през първата част, когато се разписаха Унай Лопес и Фран Перес. Шампионът на Република Северна Македония не успя да противодейства на своя съперник, а вратарят им направи цели десет спасявания.

