Левски представи отчет на финансите си след участието в евротурнирите

"Сините" обявиха голям приход след мачовете в Лига Европа и Лигата на конференциите.

ПФК Левски София
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Левски представи отчет от европейкото си участие през сезон 2025/26. "Сините" играха плейоф за влизане в основната фаза на Лига на конференциите, но отпаднаха от нидерландския АЗ Алкмаар. Според представените суми - чистият приход на столичаните възлиза на 5 142 013 лева.

"На вашето внимание предлагаме подробен финансов отчет след края на европейското участие на "Левски".
Приходи
Награден фонд на УЕФА: 2 835 910 лв.
Постъпления по линия на участието в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. Очаквано постъпление по сметка до края на октомври 2025 г. (съгласно регламента на УЕФА 2024–27).
Билети (европейски домакинства): 2 371 000 лв.
Рекламни/спонсорски приходи и телевизионни права (домакинства): 633 464 лв.
Продажба на фен артикули (в мачови дни): 335 000 лв.

Разходи (Европейска кампания)
Организация и логистика (домакинства + гостувания): 850 005 лв.
Включени са наем на стадион „Васил Левски“, охрана, чартърни полети, хотели и транспорт за мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.
Дисциплинарни санкции на УЕФА (общо): € 93 750 или около 183 356 лв", написаха от Левски в социалните мрежи.

