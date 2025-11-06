Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус

Шофьор от Неделино почина от масивен инфаркт на пътя в ученически автобус, съобщи кметът на общината Боян Кехайов. Нещастният инцидент с 66-годишния мъж от село Върлино е станал днес към 10.40 ч. в Златоград на бул. "България". В автобуса е нямало пътници.

Шофьорът преминал преглед на автобуса в Златоград и малко след това, докато шофирал, му прилошало. Успял да спре автобуса и да го изгаси. Открит е от полицаи. Пристигналият екип на Спешна помощ само констатирал смъртта.

"Бил е с крак на спирачката, успял е да направи всичко възможно, за да не стане по-голяма трагедия", допълни Кехайов. Той посочи, че починалият е дългогодишен служител на общината. Превозвал децата на училище в Неделино и купувал на хората лекарства и хранителни продукти.

Кметът Боян Кехайов изказва съболезнования на близките.