БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Прилошало му, докато шофира, но успял да спре автобуса и да го изгаси

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Снимка: Общинска администрация - Неделино
Слушай новината

Шофьор от Неделино почина от масивен инфаркт на пътя в ученически автобус, съобщи кметът на общината Боян Кехайов. Нещастният инцидент с 66-годишния мъж от село Върлино е станал днес към 10.40 ч. в Златоград на бул. "България". В автобуса е нямало пътници.

Шофьорът преминал преглед на автобуса в Златоград и малко след това, докато шофирал, му прилошало. Успял да спре автобуса и да го изгаси. Открит е от полицаи. Пристигналият екип на Спешна помощ само констатирал смъртта.

"Бил е с крак на спирачката, успял е да направи всичко възможно, за да не стане по-голяма трагедия", допълни Кехайов. Той посочи, че починалият е дългогодишен служител на общината. Превозвал децата на училище в Неделино и купувал на хората лекарства и хранителни продукти.

Кметът Боян Кехайов изказва съболезнования на близките.

#ученически автобус #Неделино #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
2
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
3
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
4
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
5
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново...
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Регионални

Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Започва същинският етап на търга за изграждането на Терминал 3 на столичното летище (СНИМКИ) Започва същинският етап на търга за изграждането на Терминал 3 на столичното летище (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
Търсят приемни семейства във Варна Търсят приемни семейства във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
Ученици от Пловдив направиха фалшиво интервю с Доналд Тръмп Ученици от Пловдив направиха фалшиво интервю с Доналд Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха споразумение за жп връзка по Коридор №8 След век закъснение: България и Северна Македония подписаха споразумение за жп връзка по Коридор №8
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Сомалийски пирати нападнаха танкер
Чете се за: 00:50 мин.
По света
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ