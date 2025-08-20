БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в...
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шаби Алонсо за новите попълнения: Четиримата се представиха добре, донесоха енергия в играта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Точно изпълнена дузпа от Килиан Мбапе в 51-ата минута донесе победата на Реал М над Осасуна.

шаби алонсо новите попълнения четиримата представиха добре донесоха енергия играта
Слушай новината

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо смята, че Трент Александър-Арнолд и другите нови попълнения в отбора са се представили добре в първия си мач от Ла Лига. Според специалиста те не изглеждат обременени от напрежението да играят пред претенциозната публика на "Бернабеу".

Защитниците Александър-Арнолд, Дийн Хаусен и Алваро Карерас бяха титуляри при победата с 1:0 над Осасуна, докато 18-годишният халф Франко Мастантуоно влезе като резерва.

"Не усетих, че фланелката или "Бернабеу“ им натежаха. Четиримата се представиха добре, може би не зрелищно. Но бяха солидни, не направиха никакви грешки, не бяха нервни и бяха добре интегрирани в отбора. Тези, които започнаха, и Мастантуоно, който влезе през второто полувреме, донесоха енергия. Тази комбинация беше добра с останалите и за първи път мога да извлека много позитиви от това", коментира Алонсо.

Родриго остана неизползвана резерва срещу Осасуна, тъй като медийни съобщения свързват 24-годишното бразилско крило с трансфер в Манчестър Сити, но Алонсо каза, че хората не трябва да тълкуват твърде много решението му да остави играча на пейката.

"Днес е само един мач, можем да оставим останалото зад гърба си. Това, което има значение, е този сезон и разбира се, разчитам на Родриго. Това е само един мач, не бива да четем твърде далеч в бъдещето", каза още треньорът на Реал.

Свързани статии:

Килиан Мбапе: Чувствам се добре, но най-важното е да помогна на отбора в нападение и защита
Килиан Мбапе: Чувствам се добре, но най-важното е да помогна на отбора в нападение и защита
Реал М победи Осасуна с 1:0. Трите точки за столичани донесе Килиан...
Чете се за: 02:10 мин.
Мбапе донесе първата победа на Реал Мадрид за сезона
Мбапе донесе първата победа на Реал Мадрид за сезона
Френският национал, този сезон с №10 на гърба си, отбеляза...
Чете се за: 02:12 мин.
#Ла Лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид #Шаби Алонсо # Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
2
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
3
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
4
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
5
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
6
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Европейски футбол

Ангел Петричев: Липсват основни футболисти, но и останалите момчета имат достатъчно качество, за да се справят
Ангел Петричев: Липсват основни футболисти, но и останалите момчета имат достатъчно качество, за да се справят
Килиан Мбапе: Чувствам се добре, но най-важното е да помогна на отбора в нападение и защита Килиан Мбапе: Чувствам се добре, но най-важното е да помогна на отбора в нападение и защита
Чете се за: 02:10 мин.
Мохамед Салах влезе в историята, като бе избран за трети път за Играч на годината в Англия Мохамед Салах влезе в историята, като бе избран за трети път за Играч на годината в Англия
Чете се за: 00:57 мин.
Кевин Трап застава на вратата на новака във френската Лига 1 ФК Париж Кевин Трап застава на вратата на новака във френската Лига 1 ФК Париж
Чете се за: 01:05 мин.
Лош старт за Ференцварош в плейофния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига Лош старт за Ференцварош в плейофния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига
Чете се за: 01:55 мин.
Мбапе донесе първата победа на Реал Мадрид за сезона Мбапе донесе първата победа на Реал Мадрид за сезона
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ