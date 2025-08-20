Шаби Алонсо за новите попълнения: Четиримата се представиха добре, донесоха енергия в играта

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо смята, че Трент Александър-Арнолд и другите нови попълнения в отбора са се представили добре в първия си мач от Ла Лига. Според специалиста те не изглеждат обременени от напрежението да играят пред претенциозната публика на "Бернабеу".

Защитниците Александър-Арнолд, Дийн Хаусен и Алваро Карерас бяха титуляри при победата с 1:0 над Осасуна, докато 18-годишният халф Франко Мастантуоно влезе като резерва.

"Не усетих, че фланелката или "Бернабеу“ им натежаха. Четиримата се представиха добре, може би не зрелищно. Но бяха солидни, не направиха никакви грешки, не бяха нервни и бяха добре интегрирани в отбора. Тези, които започнаха, и Мастантуоно, който влезе през второто полувреме, донесоха енергия. Тази комбинация беше добра с останалите и за първи път мога да извлека много позитиви от това", коментира Алонсо.

Родриго остана неизползвана резерва срещу Осасуна, тъй като медийни съобщения свързват 24-годишното бразилско крило с трансфер в Манчестър Сити, но Алонсо каза, че хората не трябва да тълкуват твърде много решението му да остави играча на пейката.