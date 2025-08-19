БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Мбапе донесе първата победа на Реал Мадрид за сезона

Станко Димов
Спорт
Френският национал, този сезон с №10 на гърба си, отбеляза единствения гол от дузпа.

Реал Мадрид победи Осасуна с 1:0 в първия си двубой от новия сезон в Ла Лига. Трите точки за столичани донесе Килиан Мбапе, който реализира единственото попадение в срещата от дузпа. Нападателят беше точен в 51-ата минута от дузпа, която беше реализирана за нарушение срещу самия него. От бялата точка французинът, играещ е с №10 на гърба този сезон, не сгреши.

Като цяло Реал, очаквано, беше по-активният отбор на терена и създаде още няколко добри положения, но до втори гол така и не се стигна.

От скамейката за Реал в игра се появи 18-годишният вундеркинд Франко Мастантуоно, който в края на мача опита да вкара гол, но ударът му с по-слабия десен крак беше спасен от вратаря на гостите.

Осасуна имаше своя златен шанс в 85-ата минута, когато след статично положение ветеранът Анте Будимир можеше да вкара за 1:1, но от няколко метра не успя изобщо да нанесе удар.

За Реал на скамейката през целия двубой остана Родриго, чието бъдеще в Мадрид продължава да е под въпрос заради интереса на Манчестър Сити. Неговият сънародник Винисиус започна от първата минута, но не направи нищо запомнящо се и беше заменен след почивката.

Двубоят беше дебют и за Шави Алонсо начело на Реал в Ла Лига. През последните близо три години испанецът беше начело на Байер Леверкузен. За Реал дебютира от първата минута Трент Александър-Арнолд, който изигра сравнително „тих“ мач, преди да бъде заменен от титулярния капитан Дани Карвахал.

