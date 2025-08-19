БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Европейски футбол
Футбол
Спорт
Ла Лига: Реал Мадрид - Осасуна (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
22:10, 19.08.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Двата отбора затварят откриващия кръг в Ла лига.
Снимка: БГНЕС
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: БГНЕС
Сподели
Копирано в клипборда
#ФК Осасуна
#ФК Реал Мадрид
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
3
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
4
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
5
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
6
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
Реклама
Най-четени
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Реклама
Още от: Европейски футбол
Мбапе донесе първата победа на Реал Мадрид за сезона
Рабио пак се забърка в скандали, Марсилия го постави в трансферния списък
22:48, 19.08.2025
Чете се за: 01:17 мин.
Нападател от Милан става съотборник на Илия Груев в Лийдс
16:08, 19.08.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Нова "синя" еуфория: Над 40 000 ще подкрепят Левски срещу Аз Алкмаар
12:42, 19.08.2025
Чете се за: 01:17 мин.
Здравка Парапунова продължава в Швейцария
12:15, 19.08.2025
Чете се за: 00:55 мин.
Якуб Пьотровски с успешен дебют за Удинезе
10:45, 19.08.2025
Чете се за: 01:07 мин.
Реклама
Водещи новини
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...
18:28, 19.08.2025
Чете се за: 06:25 мин.
По света
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
17:50, 19.08.2025
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
19:24, 19.08.2025
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна
20:27, 19.08.2025
Чете се за: 06:52 мин.
По света
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
18:01, 19.08.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за...
18:13, 19.08.2025
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
17:02, 19.08.2025
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
11:24, 19.08.2025
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ