Арбелоа залага на младите и вдъхва нов живот на школата на Реал Мадрид

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа ясно показва, че възнамерява да даде сериозна роля на школата на клуба. В последните седмици наставникът на "белите“ все по-често се доверява на играчи от втория тим „Кастиля“, а срещу Елче това се видя особено ясно.

В двубоя на "Сантиаго Бернабеу“ Арбелоа използва петима футболисти от "Кастиля“, а още толкова в състава са преминали през втория отбор на клуба. В крайна сметка Реал завърши срещата с един от най-младите си състави - със средна възраст от малко под 24 години.

Na vitória de ontem do Real Madrid sobre o Elche, Álvaro Arbeloa utilizou 6 jogadores vindos da base.



Thiago Pitarch (VOL/18), Daniel Yañez (PD/18), Gonzalo Garcia (CA/21), Diego Aguado (LE/18), Ángel Morán (VOL/22) e César Palacios (MAE/21).



— Lucas - Linha de Três (@lucascamposro) March 15, 2026

Испанският специалист не крие, че познава отлично младите играчи и вярва в качествата им. Той работи с много от тях още от академията на клуба и смята, че това улеснява интеграцията им в първия отбор.

Сред най-постоянно използваните млади футболисти е Тиаго Питарч, който вече се превърна в титуляр и започна като такъв в четири поредни мача. Младият играч впечатлява със самочувствие и стабилност, а треньорският щаб вижда в него сериозен потенциал.

Срещу Елче първи минути на "Бернабеу“ получиха и други млади футболисти, сред които Диего Агуадо и Яньес. За тях появата на терена на легендарния стадион е сбъдната мечта, след години, прекарани в школата на клуба.

— LaVozGalactica (@Lavozgalactica) March 14, 2026

В състава обаче имаше и опитни играчи, преминали през академията на Реал Мадрид, като Дани Карвахал, Фран Гарсия, Федерико Валверде и Винисиус Жуниор. Именно тази комбинация от младост и опит се превръща в характерна черта на отбора под ръководството на Арбелоа.

Откакто пое първия тим, испанският наставник вече е използвал осем футболисти от "Кастиля“. Най-много игрови минути сред тях има Питарч, следван от Давид Хименес и полузащитника Сестеро.

Подобна тенденция рядко се вижда в клуб като Реал Мадрид, където традиционно се разчита на утвърдени звезди. Въпреки това Арбелоа показва, че академията "Ла Фабрика“ може да бъде важен източник на талант и за първия състав.

Историята на клуба познава и други подобни моменти. През 1999 година например Висенте дел Боске също излезе със сравнително млад състав, когато пое отбора. Но сегашният курс на Арбелоа е пореден сигнал, че школата отново може да играе ключова роля в бъдещето на Реал Мадрид.