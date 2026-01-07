Твенте назначи Ерик тен Хаг на поста технически директор

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед и Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг бе назначен на поста технически директор на нидерландския футболен клуб Твенте. Той бе уволнен от германците в началото на сезона, след като ги води само в три мача.

Тех Хаг, фен на Твенте от ранна детска възраст, започна футболната си кариера именно в този клуб и по-късно работи като треньор в школата.

"Имам богат опит в развитието на млади футболисти и изграждането на спортна култура, което ще ми помогне да поставя стабилни основи в Твенте", заяви Тен Хаг.

Бившият треньор на Юнайтед и Леверкузен ще започне работа през следващия месец и ще замени Ян Щройер, който се оттегля от поста.