Байер Леверкузен уволни Ерик тен Хаг след само два месеца на поста

Нидерланецът вече не е част от отбора след слабото начало на сезона.
Ръководството на Байер Леверкузен уволни старши треньора на отбора Ерик тен Хаг само след два месеца на поста, на фона на лош старт на сезона в Бундеслигата, съобщиха официално от клуба.
Тренировките на отбора временно ще бъдат водени от помощниците на нидерландеца до намиране на нов наставник.
Шампионът на Бундеслигата и носител на Купата на Германия от 2024 г. Леверкузен успя да спечели само една точка от първите си два мача в първенството: загуба с 1:2 у дома срещу Хофенхайм и равенство 3:3 срещу Вердер Бремен, където пропиляха преднина от два гола срещу 10 играчи на Бремен.
Спортното списание "Кикер“ съобщи, че уволнението на тен Хаг е предизвикано не само заради резултатите, но и заради вътрешни конфликти в клуба. Шефовете на Леверкузен не го подкрепиха преди или след мача в събота в Бремен, което беше индикация за скорошната раздяла.
Бившият треньор на Аякс и Манчестър Юнайтед, тен Хаг, на 55 години, наследи Шаби Алонсо, който премина в Реал Мадрид на 1 юли и има договор до 2027 г.