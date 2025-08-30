БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов провал за Леверкузен в Бундеслигата

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Отборът на Байер Леверкузен продължава да няма победа от началото на сезона в Бундеслигата. В среща от втория кръг „аспирините“ завършиха наравно 3:3 като гост на Вердер Бремен. Байер има за какво да съжалява, тъй като игра с човек повече в последния половин час, в който имаше и преднина от 3:1 в резултата. В крайна сметка обаче „бременските музиканти“ успяха да стигнат до изравнителен гол в заключителните секунди и заслужиха точката.

Байер започна ударно срещата и поведе с 2:0 след голове на Патрик Шик и Тилман. В самия край на първата част Вердер получи дузпа, а от бялата точка Романо Шмид бе точен – 1:2.

В 63-ата минута домакините останаха с човек по-малко, след като втори жълт картон се провини Щарк. Освен това Байер получи дузпа, която Шик вкара за 3:1. Останали с човек по-малко домакините не се предадоха и стигнаха до изравняване на резултата. Исак Шмид вкара за 2:3 четвърт час преди края, а в добавеното време Кулибали се разписа за крайното 3:3. В предишния кръг Байер Леверкузен загуби у дома от Хофенхайм, а постът на треньора Ерик Тен Хаг се клати сериозно.

С пълен актив от 6 точки продължава да бъде Айнтракт Франкфурт, който се наложи с 3:1 като гост на Хофенхайм. С победа във втория кръг се поздрави и Лайпциг – 2:0 у дома срещу Хайденхайм.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Вердер Бремен #ФК Байер Леверкузен #Ерик тен Хаг

