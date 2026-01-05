Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона

Роналд Араухо се завръща в групата на Барселона. Уругваецът отсъстваше в последните седмици заради психически проблеми, но ще бъде в състава, който ще замине за Саудитска Арабия, където ще се проведе турнирът за Суперкупата на Испания. Завръщането на защитника означава, че каталунците ще се лишат от контузените Гави и Андреас Кристенсен.

Араухо не е играл за Барселона от 25 ноември насам, като последният му мач бе загубата от Челси с 0:3 в Шампионската лига. В тази среща той бе изгонен с червен картон.

Силно критикуван за червените си картони, футболистът бе поискал от ръководството на клуба да направи "пауза" заради менталното си здраве, според каталунската преса.

Уругвайският национал поднови тренировки миналата седмица, но не игра в дербито с Еспаньол, спечелено от Барселона с 2:0.

Барселона трябва да играе в сряда срещу Атлетик Билбао в първия полуфинал за Суперкупата, а в четвъртък във втория полуфинал ще се срещнат мадридските Реал и Атлетико. Финалът ще се играе в неделя.