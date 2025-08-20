БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в...
Чете се за: 00:27 мин.

Килиан Мбапе: Чувствам се добре, но най-важното е да помогна на отбора в нападение и защита

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Реал М победи Осасуна с 1:0. Трите точки за столичани донесе Килиан Мбапе, който реализира единственото попадение в срещата от дузпа.

килиан мбапе чувствам добре важното помогна отбора нападение защита
Снимка: БГНЕС
Мбапе отбеляза гола, който осигури първата победа на Реал Мадрид в Ла Лига. Столичани надиграха Осасуна с 1:0 с попадение на французина от дузпа.

Нападателят говори след мача и отбеляза, че е важно да стартират сезона с успех у дома.

"Знаехме, че ще бъде труден мач. През първото полувреме нямахме много пространство. След това имахме повече шансове. Отбелязахме в началото на второто полувреме и имахме повече контрол върху играта. Искахме да вкараме и втори гол, но не се получи. Доволни сме от победата. Позитивни сме, но се стремим към повече.“

На въпрос какво е поискал от футболистите мениджърът на тима Шаби Алонсо, Мбапе отговори:

„Той искаше да имаме голям контрол над топката. Да играем в противниковата половина. Работихме върху това цяла седмица. Справихме се добре. Има неща, които можем да подобрим, защото това е първият мач за сезона и току-що се върнахме от почивка. Ще продължим да се подобряваме.“

„Чувствам се добре, но най-важното е да помогна на отбора в нападение и защита. Останалото ще се случи и ще спечелим мачове", коментира играта си французинът.

За него да носи фланелката с номер 10 означава много.

„Това е много специално за мен. Носех номер 9, който също беше специален. Имах късмета да имам два важни номера в два сезона, но най-важното е да играя тук, на Бернабеу, за Реал Мадрид.“

Попитан какво е да се завърне на Бернабеу, Мбапе отговори:

„Горещо е, но е страхотно да се завърнем сред феновете. Винаги е добре за нас и когато излезем на терена, искаме да играем добре за мадридчани и хората, които ни гледат у дома.“

#Ла Лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид #Килиан Мбапе

