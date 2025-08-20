БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Още три регионални управления на образованието са с нови началници

Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
Нови началници на регионалните управления на образованието в София-град, Перник, Велико Търново и Бургас бяха избрани след проведени конкурси в МОН.

Началник на РУО – София -град става д-р Елеонора Лиловa, досегашен директор на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ в столицата. Тя беше председател на Държавната агенция за закрила на детето в период от 2018 г. до 2022 г. Преди това тя пак е заемала директорския пост във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, както и в 52. ОУ „Цанко Церковски“. Преди да стане директор Елеонора Лилова е била учител в няколко училища в София.

Юлиана Серафимова е новият началник на РУО-Перник. От 2015 г. досега тя беше началник на отдел „Образование, култура и младежки дейности“ в Община Перник. Преди това е била директор на Професионалната гимназия по икономика и на заместник-директор на Професионалната гимназия по облекло и туризъм в града. Работила е и като учител и възпитател.

За началник на Регионално управление на образованието във Велико Търново е избрана Здравка Минчева, която от 2007 г. работи в РУО-то като старши експерт по математика. Преди това е била помощник-директор в Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново. Работила е и като учител по математика и информатика.

Валентина Камалиева е избрана за началник на РУО – Бургас. Досега тя заемаше длъжността като временно изпълняващ. Преди това е била старши експерт по организация на средното образование и по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-то. Работила е и като учител по история и цивилизация.

