Слънчево време в четвъртък

Днес ще бъде слънчево, следобед над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от юг-югоизток.

Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат от 13 до 19°, в София - около 15°, на морския бряг - от 18 до 21°, а максималните ще са между 31 и 36°, в София - около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30°. Температурата на морската вода е 25 - 26°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде слънчево, следобед с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26°, на 2000 метра - около 17°.

В петък ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който постепенно до края на деня ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са още малко по-високи, между 32 и 37°. Денят ще започне със слънчево време, но от северозапад облачността ще се увеличава, следобед ще се развие и купеста облачност. На места ще превали и ще прегърми.

През почивните дни северозападният вятър ще се усили и ще е по-често умерен, временно силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, в неделя по-често намаляваща до слънчево. Ще е без съществени валежи, но все пак на места е възможно да превали. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще са между 25 и 30°.

В понеделник ще бъде слънчево, с максимални температури между 27 и 32°.