БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време в четвъртък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
слънчево - лято - време
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Днес ще бъде слънчево, следобед над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от юг-югоизток.

Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат от 13 до 19°, в София - около 15°, на морския бряг - от 18 до 21°, а максималните ще са между 31 и 36°, в София - около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30°. Температурата на морската вода е 25 - 26°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде слънчево, следобед с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26°, на 2000 метра - около 17°.

В петък ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който постепенно до края на деня ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са още малко по-високи, между 32 и 37°. Денят ще започне със слънчево време, но от северозапад облачността ще се увеличава, следобед ще се развие и купеста облачност. На места ще превали и ще прегърми.

През почивните дни северозападният вятър ще се усили и ще е по-често умерен, временно силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, в неделя по-често намаляваща до слънчево. Ще е без съществени валежи, но все пак на места е възможно да превали. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще са между 25 и 30°.

В понеделник ще бъде слънчево, с максимални температури между 27 и 32°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
3
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
4
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
5
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3
6
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Времето

След по-хладен уикенд нова доза затопляне
След по-хладен уикенд нова доза затопляне
Дъжд и гръмотевици в петък Дъжд и гръмотевици в петък
Чете се за: 02:05 мин.
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
Какво време ни очаква до края на месец август? Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
Мъгливо сутринта, слънчево следобед Мъгливо сутринта, слънчево следобед
Чете се за: 02:12 мин.
Код жълто за валежи във вторник Код жълто за валежи във вторник
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп: Ще видим кой е виновен за Украйна Тръмп: Ще видим кой е виновен за Украйна
Чете се за: 02:02 мин.
По света
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ