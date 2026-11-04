Арън Данкс: Представянето на Упамекано често остава недооценено

Временният старши треньор на Байерн Мюнхен Арън Данкс изрази задоволството си от представянето на германския гранд след победата с 2:0 при гостуването на Атлетико Мадрид в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

Специалистът, който временно изпълнява задълженията на Венсан Компани, докато белгиецът се възстановява от здравословни проблеми, подчерта значението на баланса между защитата и нападението за успеха на баварците.

"Много съм доволен от представянето на отбора. Начинът, по който успяхме да запазим мрежата си суха в защита и същевременно да създаваме голови положения в нападение, е впечатляващ. Трудно е да отлича някого индивидуално – това беше просто прекрасно отборно представяне“, заяви Данкс след двубоя.

Байерн стигна до трите точки с попадения на Ленарт Карл и Конрад Лаймер през второто полувреме, като демонстрира стабилност в дефанзивен план и ефективност пред противниковата врата.

Данкс обърна специално внимание на младия Карл, който откри резултата в 54-ата минута, възползвайки се от грешка в отбраната на испанския тим.

"Ленарт Карл изигра много добър мач и успя да отбележи гол. Изключително доволни сме от Лени“, коментира английският специалист.

Въпреки че младият футболист се превърна в един от героите на срещата, Данкс отдели особено внимание и на Дайо Упамекано. Според него приносът на френския национал към представянето на Байерн невинаги получава заслуженото признание.

"Представянето на Дайо Упамекано често остава недооценено. Това, което той дава на отбора със своя характер, личностни качества и, разбира се, с играта си на терена, е нещо изключително. Виждаме го всеки ден по време на тренировките“, подчерта Данкс.

Победата в Мадрид беше втора за Байерн от началото на настоящото издание на Шампионската лига. Германският клуб има и две равенства след първите четири срещи от основната фаза на турнира.

В следващия си двубой от европейската надпревара баварците ще се изправят срещу френския Лил, като ще се стремят да продължат положителната си серия и да затвърдят позициите си в битката за директно класиране на осминафиналите.