БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:02 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арън Данкс: Представянето на Упамекано често остава недооценено

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Временният наставник на Байерн Мюнхен похвали френския защитник и отличи колективната игра на баварците след победата с 2:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига

арън данкс представянето упамекано често остава недооценено
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Временният старши треньор на Байерн Мюнхен Арън Данкс изрази задоволството си от представянето на германския гранд след победата с 2:0 при гостуването на Атлетико Мадрид в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

Специалистът, който временно изпълнява задълженията на Венсан Компани, докато белгиецът се възстановява от здравословни проблеми, подчерта значението на баланса между защитата и нападението за успеха на баварците.

"Много съм доволен от представянето на отбора. Начинът, по който успяхме да запазим мрежата си суха в защита и същевременно да създаваме голови положения в нападение, е впечатляващ. Трудно е да отлича някого индивидуално – това беше просто прекрасно отборно представяне“, заяви Данкс след двубоя.

Байерн стигна до трите точки с попадения на Ленарт Карл и Конрад Лаймер през второто полувреме, като демонстрира стабилност в дефанзивен план и ефективност пред противниковата врата.

Данкс обърна специално внимание на младия Карл, който откри резултата в 54-ата минута, възползвайки се от грешка в отбраната на испанския тим.

"Ленарт Карл изигра много добър мач и успя да отбележи гол. Изключително доволни сме от Лени“, коментира английският специалист.

Въпреки че младият футболист се превърна в един от героите на срещата, Данкс отдели особено внимание и на Дайо Упамекано. Според него приносът на френския национал към представянето на Байерн невинаги получава заслуженото признание.

"Представянето на Дайо Упамекано често остава недооценено. Това, което той дава на отбора със своя характер, личностни качества и, разбира се, с играта си на терена, е нещо изключително. Виждаме го всеки ден по време на тренировките“, подчерта Данкс.

Победата в Мадрид беше втора за Байерн от началото на настоящото издание на Шампионската лига. Германският клуб има и две равенства след първите четири срещи от основната фаза на турнира.

В следващия си двубой от европейската надпревара баварците ще се изправят срещу френския Лил, като ще се стремят да продължат положителната си серия и да затвърдят позициите си в битката за директно класиране на осминафиналите.

Свързани статии:

Диего Симеоне: Грешките решават мачовете, срещу най-добрите 100% не са достатъчни
Диего Симеоне: Грешките решават мачовете, срещу най-добрите 100% не са достатъчни
Наставникът на Атлетико Мадрид защити Робин Льо Норман след...
Чете се за: 05:00 мин.
Байерн Мюнхен надделя над Атлетико Мадрид на "Метрополитано“ и усложни задачата на "дюшекчиите“ в Шампионската лига
Байерн Мюнхен надделя над Атлетико Мадрид на "Метрополитано“ и усложни задачата на "дюшекчиите“ в Шампионската лига
Ленарт Карл и Конрад Лаймер донесоха успеха с 2:0 на баварците, а...
Чете се за: 07:12 мин.
#Арън Данкс #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Байерн Мюнхен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, финали
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, финали
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
3
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
4
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
5
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
6
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Шампионска лига

Диего Симеоне: Грешките решават мачовете, срещу най-добрите 100% не са достатъчни
Диего Симеоне: Грешките решават мачовете, срещу най-добрите 100% не са достатъчни
Майкъл Карик: Горд съм с играчите Майкъл Карик: Горд съм с играчите
Чете се за: 04:07 мин.
Луис Енрике: Стремим се към трета поредна Шампионска лига Луис Енрике: Стремим се към трета поредна Шампионска лига
Чете се за: 02:45 мин.
Кристиан Киву: Опитахме се да бъдем най-добрата версия на себе си Кристиан Киву: Опитахме се да бъдем най-добрата версия на себе си
Чете се за: 03:32 мин.
Ханзи Флик: Защитата се представи страхотно Ханзи Флик: Защитата се представи страхотно
Чете се за: 03:00 мин.
Ливърпул ще търси четвърта поредна победа в Шампионската лига Ливърпул ще търси четвърта поредна победа в Шампионската лига
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ