БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус...
Чете се за: 06:40 мин.
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с...
Чете се за: 00:52 мин.
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асен Златев: Ще направим президентския пост по-малко привлекателен, за да спрем своеволията с парите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Запази

Новият председател на федерацията по вдигане на тежести обяви мерки за финансов контрол и план за преодоляване на кризата, а Николай Жейнов разкри подробности за подготовката на Карлос Насар преди световното първенство

Асен Златев: Ще направим президентския пост по-малко привлекателен, за да спрем своеволията с парите
Снимка: БТА
Слушай новината

Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев обяви намеренията си за сериозни промени в управлението на централата след продължилата близо година съдебна сага с предишното ръководство. На пресконференция в Пресклуб "България“ той постави акцент върху финансовата прозрачност, възстановяването на нормалната подготовка на националните състезатели и ограничаването на възможностите за злоупотреби.

Златев заяви, че процедурата по вписване на решенията от Общото събрание, проведено на 15 декември миналата година, е към своя край и се очаква формалното вписване да приключи съвсем скоро.

"След толкова дълго чакане най-после нещата по вписването са готови. Още миналата седмица се събрахме и в Министерството на младежта и спорта уточнихме стъпките за преодоляване на кризата. Очакваме възстановяване на всички дейности и на славната българска школа, но ще отнеме известно време“, заяви Златев.

Един от основните приоритети на новото ръководство ще бъде въвеждането на строги правила за управление на финансовите средства.

"Нашата задача е да направим председателското място по-малко привлекателно. Имаме правилник за ръководството на федерацията. Така с тези процедури няма да може да има своеволия и харчене на пари“, категоричен беше той.

Според Златев финансовите проблеми са сред основните причини за продължаващите сътресения в българските щанги.

"Нашите основни проблеми от много време насам, особено от 2011 година – освен юридически, са финансови. Тази финансова привлекателност е в основата на всичките беди досега. Искаме да намалим този мотив до минимум и да няма нерегламентирани неща и изтичане на средства“, допълни новият президент.

Златев коментира и обявения от предишния председател Стефан Ботев фалит на федерацията, като изрази увереност, че финансовата криза може да бъде преодоляна с общи усилия и привличане на допълнителна подкрепа.

"Ще се справим с фалита, който е обявен. С общи усилия ще трябва да си върнем дълговете. Ще събираме от дарения и от другаде – има откъде. Имаме подготовка за част от тях, които вече сме уговорили. Има желаещи да помогнат, трябва да има пълна яснота за похарчените средства“, обясни той.

Особено тревожна остава ситуацията с подготовката на националните състезатели, които според Златев са били принудени да се готвят самостоятелно и без заплати за предстоящото Световно първенство.

"Ще ходим на световното с щангисти, които са се готвили в домашни условия без заплати. Ще има някакво представяне, но оттук нататък амбицията е да се подготвяме сериозно и по начин, по който знаем, че работи българската щанга“, заяви той.

Новият председател изрази съжаление за пропуснатото време, но подчерта, че усилията вече трябва да бъдат насочени към възстановяването на спортната система и подготовката за следващите големи състезания.

"От догодина се надяваме напълно да започнем работа, защото още има време за Олимпиадата, но времето за разтакаване изтече. Съжалявам за изминалата година, защото тя щеше да е добра основа“, допълни Златев.

На пресконференцията присъства и Николай Жейнов, мениджър на Карлос Насар, който също коментира продължителните съдебни спорове около управлението на федерацията.

"Законът, за съжаление, позволява такива съдебни саги. Даже щангите имат късмет, че се реши всичко само за 10 месеца. Понякога делата се точат с години“, посочи Жейнов.

Той разкри и подробности около предстоящото участие на Карлос Насар на Световното първенство.

"Карлос утре ще бъде на летище София и тръгва за Китай. За жалост, той нямаше пълноценна подготовка заради здравословни проблеми. Да се надяваме, че ще се представи в най-добра светлина“, заяви мениджърът на българския шампион.

В пресконференцията участваха още новоизбраният генерален секретар Мариета Христова, бившият генерален секретар и член на Управителния съвет Марин Милашки, както и юридическият консултант Иво Христов.

Основната цел пред новото ръководство остава възстановяването на нормалната работа на федерацията, преодоляването на финансовите затруднения и осигуряването на необходимите условия за подготовка на българските щангисти.

#Асен Златев # Българска федерация по вдигане на тежести (БФВТ) #Николай Жейнов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
1
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
2
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава
4
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море...
БНТ 3 ще излъчи стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 ще излъчи стартовете от Западно-европейската лига по...
Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
6
Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас
5
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Вдигане на тежести

Две титли за Дениз Данев на европейското по вдигане на тежести в Дуръс
Две титли за Дениз Данев на европейското по вдигане на тежести в Дуръс
Асен Златев след края на съдебните спорове в БФВТ: Ще се справим с дълговете, няма да допуснем фалит Асен Златев след края на съдебните спорове в БФВТ: Ще се справим с дълговете, няма да допуснем фалит
Чете се за: 03:27 мин.
Марин Милашки: Общите задължения на федерацията по вдигане на тежести са над 500 хил. евро Марин Милашки: Общите задължения на федерацията по вдигане на тежести са над 500 хил. евро
Чете се за: 02:27 мин.
Енчо Керязов: Българските национали са обезпечени за участие на световното първенство по вдигане на тежести Енчо Керязов: Българските национали са обезпечени за участие на световното първенство по вдигане на тежести
7167
Чете се за: 02:32 мин.
Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит
Чете се за: 03:35 мин.
Русенският клуб по вдигане на тежести е получил уверение от спортното министерство, че всички национали ще получат финансиране за световното Русенският клуб по вдигане на тежести е получил уверение от спортното министерство, че всички национали ще получат финансиране за световното
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху заплати и пенсии
Румен Радев: Ще представим Бюджет 2027 навреме, с фокус върху...
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море Велислава Петрова в Берлин: Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с дрон кораб край Крапец Подновиха издирването на оцелели моряци от атакувания с дрон кораб край Крапец
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Корабът „Ейбъл“ напусна българската изключителна...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Украйна: В Киев е ударена енергийна инфраструктура, 600...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Заради силния вятър клон удари човек в Сливен, откаран е в болница
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Силният вятър преобърна камион в района на Мъглиж (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ