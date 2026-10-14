Асен Златев: Ще направим президентския пост по-малко привлекателен, за да спрем своеволията с парите

Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев обяви намеренията си за сериозни промени в управлението на централата след продължилата близо година съдебна сага с предишното ръководство. На пресконференция в Пресклуб "България“ той постави акцент върху финансовата прозрачност, възстановяването на нормалната подготовка на националните състезатели и ограничаването на възможностите за злоупотреби.

Златев заяви, че процедурата по вписване на решенията от Общото събрание, проведено на 15 декември миналата година, е към своя край и се очаква формалното вписване да приключи съвсем скоро.

"След толкова дълго чакане най-после нещата по вписването са готови. Още миналата седмица се събрахме и в Министерството на младежта и спорта уточнихме стъпките за преодоляване на кризата. Очакваме възстановяване на всички дейности и на славната българска школа, но ще отнеме известно време“, заяви Златев.

Един от основните приоритети на новото ръководство ще бъде въвеждането на строги правила за управление на финансовите средства.

"Нашата задача е да направим председателското място по-малко привлекателно. Имаме правилник за ръководството на федерацията. Така с тези процедури няма да може да има своеволия и харчене на пари“, категоричен беше той.

Според Златев финансовите проблеми са сред основните причини за продължаващите сътресения в българските щанги.

"Нашите основни проблеми от много време насам, особено от 2011 година – освен юридически, са финансови. Тази финансова привлекателност е в основата на всичките беди досега. Искаме да намалим този мотив до минимум и да няма нерегламентирани неща и изтичане на средства“, допълни новият президент.

Златев коментира и обявения от предишния председател Стефан Ботев фалит на федерацията, като изрази увереност, че финансовата криза може да бъде преодоляна с общи усилия и привличане на допълнителна подкрепа.

"Ще се справим с фалита, който е обявен. С общи усилия ще трябва да си върнем дълговете. Ще събираме от дарения и от другаде – има откъде. Имаме подготовка за част от тях, които вече сме уговорили. Има желаещи да помогнат, трябва да има пълна яснота за похарчените средства“, обясни той.

Особено тревожна остава ситуацията с подготовката на националните състезатели, които според Златев са били принудени да се готвят самостоятелно и без заплати за предстоящото Световно първенство.

"Ще ходим на световното с щангисти, които са се готвили в домашни условия без заплати. Ще има някакво представяне, но оттук нататък амбицията е да се подготвяме сериозно и по начин, по който знаем, че работи българската щанга“, заяви той.

Новият председател изрази съжаление за пропуснатото време, но подчерта, че усилията вече трябва да бъдат насочени към възстановяването на спортната система и подготовката за следващите големи състезания.

"От догодина се надяваме напълно да започнем работа, защото още има време за Олимпиадата, но времето за разтакаване изтече. Съжалявам за изминалата година, защото тя щеше да е добра основа“, допълни Златев.

На пресконференцията присъства и Николай Жейнов, мениджър на Карлос Насар, който също коментира продължителните съдебни спорове около управлението на федерацията.

"Законът, за съжаление, позволява такива съдебни саги. Даже щангите имат късмет, че се реши всичко само за 10 месеца. Понякога делата се точат с години“, посочи Жейнов.

Той разкри и подробности около предстоящото участие на Карлос Насар на Световното първенство.

"Карлос утре ще бъде на летище София и тръгва за Китай. За жалост, той нямаше пълноценна подготовка заради здравословни проблеми. Да се надяваме, че ще се представи в най-добра светлина“, заяви мениджърът на българския шампион.

В пресконференцията участваха още новоизбраният генерален секретар Мариета Христова, бившият генерален секретар и член на Управителния съвет Марин Милашки, както и юридическият консултант Иво Христов.

Основната цел пред новото ръководство остава възстановяването на нормалната работа на федерацията, преодоляването на финансовите затруднения и осигуряването на необходимите условия за подготовка на българските щангисти.