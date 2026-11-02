Бен Шелтън привлече Хуан Карлос Фереро в треньорския си екип

Бен Шелтън подсили треньорския си екип с привличането на бившия №1 в световната ранглиста Хуан Карлос Фереро. Американецът потвърди новината в социалните мрежи в неделя.

В момента Шелтън заема рекордното в кариерата си четвърто място в световната ранглиста и през 2026 година спечели най-много титли в досегашната си кариера – четири. Той достигна и до първия си финал в турнир от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ. Сега 24-годишният тенисист ще разполага с още един опитен специалист в екипа си преди следващия сезон. Фереро ще работи заедно с бащата на американеца Брайън, който досега беше негов основен треньор.

Испанецът преди това помогна на Карлос Алкарас да спечели първите си шест титли от Големия шлем, преди партньорството им да приключи през декември миналата година. Шелтън вече си осигури участие във Финалите на АТР за втора поредна година, а съвместната му работа с Фереро ще започне по време на предсезонната подготовка.

„Хуан Карлос е един от най-големите специалисти в тениса. Опитът му в спечелването на най-големите турнири и изграждането на шампиони ще бъде огромно предимство за нашия екип. Баща ми има изключително важна роля в моя път дотук и съм развълнуван от това, което можем да постигнем заедно в бъдеще“, заяви Шелтън.

През настоящия сезон американецът спечели титлите в Далас, Мюнхен и Щутгарт, а през август успешно защити трофея си от турнира Мастърс 1000 в Канада. През септември той стигна до първия си финал в Големия шлем в Ню Йорк, след като победи Алкарас в оспорван петсетов четвъртфинал. В битката за титлата обаче отстъпи пред Александър Зверев.

„Бен притежава изключителен талант, мощ и характер. Много се радвам, че се присъединявам към Брайън и останалите от екипа в тази вълнуваща нова глава. Очаквам с нетърпение да допринеса с опита си и да работим заедно, за да помогнем на Бен да постигне амбициите си на най-голямата сцена“, коментира Фереро.

Скоро Шелтън ще участва за втори пореден път във Финалите на АТР. Александър Зверев, Карлос Алкарас и Даниил Медведев също вече си осигуриха място в заключителния турнир за сезона.

Преди надпреварата в Торино американецът ще играе на Мастърс 1000 в Париж, където е поставен под №3. В първия си мач той ще срещне победителя от двубоя между Камерън Нори и Матео Арналди. Балансът на Шелтън през 2026 година е 41 победи и 18 загуби.