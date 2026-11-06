Близо 1700 контрабандни парфюми задържаха на ГКПП “Малко Търново”

Митническите служители на ГКПП “Малко Търново”задържаха близо 1700 контрабандни парфюми с обозначения на световни марки, при проверка на влизащ в страната лек автомобил.

Превозното средство - тип миниван с чужда регистрация, пристига на граничния пункт от Турция на 4 ноември 2026 г. около 23.40 часа. В зоната за митнически контрол водачът – гражданин на Република Северна Македония, е обявил, че пренася само личен багаж и няма нищо за деклариране.

При извършената митническа проверка инспекторите откриват между багажа на водача кашони с голямо количество дамски и мъжки парфюми и тоалетни води - имитации на различни луксозни марки. Установени са общо 1689 недекларирани „маркови“ парфюми.

Контрабандните стоки са иззети. На шофьора е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. За случая ще бъдат сезирани и притежателите на съответните защитени търговски марки.