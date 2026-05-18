БНТ и Столичната община организират официално посрещане на DARA
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
След историческия успех за България на "Евровизия" Българската национална телевизия и Столичната община организират официално посрещане за победителя на песенния кокурс DARA.
То ще се състои утре на площад "Княз Александър I" в София. Организаторите са подготовили грандиозен концерт в чест на DARA.
Във връзка със събитието ще бъде въведена временна организация на движението в централната част на столицата.