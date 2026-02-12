Борислав Сандов за случая "Петрохан": Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви в ефира на "Денят започва" по БНТ, че няма предявено обвинение заради случая "Петрохан".

"Нямам предявено обвинение и било нелепо, ако по някакъв начин се опитат...

БНТ: А проверка:

- Не, не. Единственото, което мога да кажа е, че през лятото на 2022 г. съм давал обяснения пред ДАНС по сигнал във връзка именно с това рамково споразумение за партньорство."

Според Сандов се измества криминалният фокус на случая и се политизира.

"Виждам, че се измества въпросът заради несправянето с чисто криминалната част на случая, се опитва още от началото да се политизира темата, нищо чудно да се опитат и по подобен начин да ме атакуват мен. Аз не знам защо е тази зверска атака от най-различни публични лица, включително председатели на партии, парламентарно представени, та даже и част от правителството. Като Слави Трифонов, който ме атакува с абсолютно неверни твърдения, но явно, че се опитва да се измести целия случай към чисто политизиране. И това, разбира се, има контекст, предстоят избори, назначава се служебно правителство."

Бившият екоминистър отрече твърдения на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, че сключеното споразумение с НПО-то на Петрохан е незаконно.

"Не е незаконно. Има достатъчно основания и в Закона за околната среда, че и в Конституцията, да се поощрява гражданското общество и да се търси начин за взаимодействие с органите на изпълнителната власт. Това е нещо подобно, първо не е разрешително, второ не е договор. То е все едно, че ние с представител на тази организация сме в студиото и си казваме пред обществеността - нека да работим заедно за опазване на околната среда. Това е тежестта на споразумението, разбирате ли. То не създава правомощия, не вменява задължения, не изземва функции на държавата, въпреки че по закон това е възможно и се случва от други институции. Това, което казва споразумението е, че МОСВ и НАЗТ взаимно ще си сътрудничат и подпомагат в извършването на дейности, насочени към опазването на околната среда и повишаване на обществената информираност относно режимите на защитените зони чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа и друга помощ и обучение, както и при упражняване на мониторинг и контрол. Но напрактика не създава някакви изрични права."

Сандов подчерта, че проверките на "Националната агенция за контрол на защитените територии" не са установили нередност.

"Всички извършени проверки, включително към МОСВ, имат заключения, че то не е нарушило закона и не е извършило дейности, които са изконно държавни."

Институциите не са достатъчни при идеята за опазване на околната среда.

Бившият екоминистър отрече да е познавал представители на НПО-то преди сключването на споразумението и да са му ги препоръчали.

"Твърденията на г-н Генов, че то било нещо извън администрацията, не е вярно. То не изисква съгласувателни процедури."

Сандов коментира репликата на Генов, че представители на НПО-то са влизали въоръжени в екоминистерството.

"Това е невъзможно. Забранено е, със сигурност не се е случвало."

Сандов призна, че е посещавал няколко пъти хижата и че е пил чай на верандата с Ивайло Калушев, но "нямали приятелски отношения".

"Веднъж съм посетил хижата през 2022 г., за да се уверя, че няма фиктивна работа и че те наистина разполагат с техниката, за която са ми показвали снимки и че наистина базата е в състояние, в което те могат да живеят там и буквално да извършват този тип дейности. Видях техника, свързана с тези гмуркания може би, защото видях множество кислородни бутилки, видях техника, която е джип, който е високопроходим."

Сандов отрече да е виждал деца там.

"Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно, семейно, в най-топлите горещите дни в страната, когато сме се опитвали да се измъкнем от тези жеги и отново закратко. БНТ: На почивка, така ли? - През лятото на 2023 г. веднъж и 2024 г. В най-топлите дни, ако проверите, ще разберете кога е било точно. БНТ: Но вие сте имали достъп до това място, докато други хора не са имали. Как запазихте нощувка? - Не, не, вижте, вижте, чакайте, чакайте. Там не се запазва нощувка. Аз съм се обадил, че се качвам и ще се радвам да се видим да пием чай и така нататък. Не е имало възпрепятстване на това да стигна до мястото, но това са ни отношенията , не сме имали някакви задълбочени отношения с тези хора, което по някакъв начин да предполага, че сме били в приятелски отношения, не сме били колеги, не сме участвали в една и същата организация. Имали сме едно единствено общо действие и то беше с много други хора, известни личности в България, когато ДПС, тогава нямаше още "Ново начало", се опита да прокара една поправка в Закона за горите, тогава инициирахме голям апел, в който се включиха и те. Аз споменах, че съм виждал Ивайло Иванов, една от жертвите, въобще трябваше да започна с повторно отново изказване към съболезнования. Мисля, че омерзяването, което се случва, особено към роднините, към хората, които са им близки, е непристойно, особено когато това идва от органи на държавна власт с изтекъл срок."

Според думите на Сандов представител на организацията или цялото НПО си е сътрудничело с ДАНС.

"Самото НПО няма нищо установено като нередност. БНТ: А за хората? - Също те са с чисто криминално минало всичките. И това, което вчера стана ясно, е, че вероятно, най-вероятно, един или двама от тях или цялата организация е сътрудничала с ДАНС.

Ако са били разследвани, това се казва в открито заседание. Ако директорът на ДАНС с изтекъл мандат, каже трябва да закрием заседанието, и след това депутати казват, той не отговори и в закрито заседание, това означава само едно нещо. А иначе за съмненията, които се сервират от версиите на правоохранителните органи, цялото общество е потресено, защото те се разминават и това просто затвърждава ниското доверие към тези институции." "Ние не сме поддържали близки отношения. Пак ви казвам. Спорадично сме се чували, когато се е случило това. Миналата година даже не сме си чували."

Сандов подчерта, че не е забелязал нищо смущаващо в поведението на представители на НПО-то.

"Нищо смущаващо не е имало в поведението. Но за сектантство, за паравоенно, за онази дума с "п", която дори не искам да споменавам в националният ефир сутрин рано, никакви индикации... Веднъж съм виждал там може би една от тези жертви, момчето което е, защото наподобява от видеото, от онези видеа, които се пуснаха, наподобяваше точно това момче. Признавам, мислех, че е син на Иво Калушев. Ние не сме комуникирали. Разбирате ли? Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали общополитически теми. Или теми, свързани с гората, какво се случва с биоразнообразието. Коментирахме възможността за обявяване на нова защитена територия там. Това са темите, които сме обсъждали. И аз мисля, че тези хора работиха в тази посока. Наистина не мога да повярвам за всички онези неща, с които се опитват да ги набедят. Дори още не са погребани тези хора. Толкова мръсотия се изсипа върху тях. При положение, че свидетелстват полицията за това, колко са си помагали, как са помагали. Виждаме как са спасявали хора. Омерзен се чувствам. Включително и в личен план, заради опита да се използва моето име по някакъв начин да се прехвърли тази институционална безотговорност или скриване на нещо там с политическа отговорност в този точно период към мен."





Вижте целия разговор във видеото