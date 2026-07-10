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ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Десислава Атанасова: Разпространената справка е с невярно съдържание

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Допълва, че разполага с допълнителни документи

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"Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи" - това заяви в позиция, публикувана във Фейсбук, конституционният съдия Десислава Атанасова, след като днес стана публична справката за полетите на Делян Пеевски.

Тя посочва, че още на 3 юли е публикувала официални документи, удостоверяващи пътуването ѝ до Турция. Атанасова посочва още, че разполага и с допълнителни документи, които потвърждават изложените от нея обстоятелства.

#полетите на Пеевски #Десислава Атанасова

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