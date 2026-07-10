Десислава Атанасова: Разпространената справка е с невярно съдържание

"Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи" - това заяви в позиция, публикувана във Фейсбук, конституционният съдия Десислава Атанасова, след като днес стана публична справката за полетите на Делян Пеевски.

Тя посочва, че още на 3 юли е публикувала официални документи, удостоверяващи пътуването ѝ до Турция. Атанасова посочва още, че разполага и с допълнителни документи, които потвърждават изложените от нея обстоятелства.