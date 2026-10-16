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Двама младежи са задържани в Търговище за побой над ученик пред местна гимназия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Герасим Герасимов
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Двама младежи са задържани в Търговище за побой над ученик пред местна гимназия
Снимка: БТА/Архив
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Двама младежи са задържани за побой над ученик пред Професионалната гимназия по земеделие в Търговище. Пострадалият е 18-годишен ученик, който за кратко е загубил съзнание след нанесените удари. Получил е средна телесна повреда. Категорично е отказал да го прегледат в болница и сам се е прибрал в къщи.

Нападението е извършено около вчера около обяд, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Полицията е предприела незабавни действия за установяване на нападателите. В хода на разследването служителите на Районното управление в Търговище са открили двамата заподозрени, които са от с. Буховци, Търговищко - единият е на 19-години, а другото момче е непълнолетно.

Най-вероятно побоят е бил заради пари.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Започнало е досъдебно производство по случая.

#двама задържани #Търговище #побой

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