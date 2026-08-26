Екоминистерството засилва мониторинга на водите на река Дунав заради продължаващото маловодие

Екоминистерството засилва мониторинга на водите на река Дунав и на свързаните с нея подземни води заради продължаващото маловодие, съобщиха от ведомстовото.

Независимо че първоначалният анализ, който обхваща данните до края на юли и не показа влошаване на качеството на водите, МОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен предприемат допълнителни превантивни действия и разширяват обхвата на наблюдението.

Разработени са две програми за проучвателен мониторинг – на повърхностните води и на подземните води, които имат хидравлична връзка с реката. Така ще бъдат проследени и допълнителни потенциални източници на влияние и ще се осигури по-пълна оценка на състоянието на водите в условията на продължаващо маловодие.

Предвидено е взимане на проби в периода от 26 август до 3 септември, както и между 14 и 23 септември.

Програмата за Дунав обхваща петте пункта от транснационалната мрежа - при с. Ново село, преди вливането на р. Искър при с. Байкал, след Свищов, преди Русе и при пристанището в Силистра, както и допълнителни пунктове, избрани с оглед на значимите зауствания и местоположението на съоръженията за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване.

В програмата за подземните води са включени водовземни съоръжения, които черпят вода от кватернерните алувиални водоносни хоризонти в Дунавските низини.

Разработените програми ще бъдат изпълнени от Изпълнителната агенция по околна среда.