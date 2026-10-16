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Федерацията по лека атлетика дари на Перник проект за модерна писта

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Спорт
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Кметът Станислав Владимиров изрази благодарност към ръководството на БФЛА за предоставения проект и положените усилия в подкрепа на местния спорт.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба
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Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) направи важна стъпка към развитието на спортната инфраструктура в Перник. Президентът на централата Георги Павлов официално предостави на Община Перник идеен проект за изграждането на модерна лекоатлетическа писта на стадион „Металург“, изготвен и финансиран изцяло със собствени средства на федерацията. Това се случи по време на работна среща с кмета на града Станислав Владимиров в петък (16 октомври).

Проектът предвижда създаването на едно от най-модерните лекоатлетически съоръжения в България, което ще предостави отлични условия както за подготовката на млади таланти и професионални състезатели, така и за провеждането на състезания от национален и международен мащаб.

Сред основните предимства на бъдещото съоръжение е осемкоридоровата писта със синтетична настилка. Предвидени са още специализирани сектори за троен скок, скок на височина, овчарски скок и хвърляния, както и водно препятствие за стипълчейз. Реализирането на проекта ще създаде предпоставки Перник да се утвърди като един от значимите лекоатлетически центрове в страната.

Кметът Станислав Владимиров изрази благодарност към ръководството на БФЛА за предоставения проект и положените усилия в подкрепа на местния спорт. На срещата присъства и легендарната българска лекоатлетка Милка Михайлова, която продължава да работи за развитието на младите таланти чрез своя клуб в града.

Дарението е резултат от последователните усилия на БФЛА и проведената през последните месеци серия от работни срещи с ръководството на Община Перник. С предоставянето на идейния проект се поставя важна основа за бъдещата реализация на съоръжението. Следващите стъпки са свързани с осигуряването на необходимото финансиране от страна на общината и провеждането на съответните процедури за избор на изпълнител.

За разработването на проекта БФЛА се довери на Plan Concept – компания с опит в проектирането на спортна инфраструктура.

Инициативата е част от дългосрочните усилия на Българската федерация по лека атлетика за подобряване на тренировъчните условия, модернизиране на спортната база и създаване на повече възможности за развитие на леката атлетика в цялата страна.

#Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

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