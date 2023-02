Григор Димитров в специален куиз преди турнира в Ротердам (ВИДЕО)

Григор Димитров участва в специален куиз дни преди участието си в турнира в Ротердам. Той отговори на няколко въпроса свързани с кариерата му.

Репортер: Как ще се справиш с въпросите?



Григор Димитров: Не особено добре... Но да опитаме!





Репортер: Най-високият ти ранкинг?

Григор Димитров: Три!



Репортер: Първата ти победа на ниво Ей Ти Пи?

Григор Димитров: Срещу Бердих. В Ротердам. 2009-а...



Репортер: Първата ти победа над играч от топ 5? Беше епичен мач...



Григор Димитров: "Ооо. Новак?!?

Репортер: Името на групата, от която стана част през 2017-а?



Григор Димитров: Бекхенд бойс?





Репортер: А дебютната ви песен?



Григор Димитров: О, знам я, знам я... Добре, можете да ми отчетете 1 грешен отговор...



Репортер: Беше "Hard to say I'm sorry!

Григор Димитров ще играе срещу квалификант или участник с уайлд карт в първия кръг на турнира в Ротердам от сериите АТП 500.

При успех първата ракета на България ще срещне във втория кръг победителя от мача между поставения под номер 5 в схемата Хуберт Хуркач (Полша) и Роберто Баутиста Агут.

До момента най-силното представяне на Григор Димитров в Ротердам е от 2018 година, когато отстъпи на швейцареца Роджър Федерер във финала.

Водачът в схемата Стефанос Циципас започва турнира с мач срещу финландеца Емил Руусувуори, а защитаващият титлата си Феликс Оже-Алиасим от Канада ще играе с италианеца Лоренцо Сонего.

Наградният фонд на турнира в Ротердам е 2 074 505 евро.

