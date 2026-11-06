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Христо Христов остана без резултат в двубоя на световното първенство по вдигане на тежести

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Спорт
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Българският национал преодоля болката и завърши пети в изхвърлянето, но не успя да запише успешен опит в изтласкването в категория до 110 килограма

Христо Христов остана без резултат в двубоя на световното първенство по вдигане на тежести
Снимка: Startphoto.bg
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Христо Христов приключи участието си на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо (Китай) без резултат в двубоя. Българският национал се състезава в категория до 110 килограма, като въпреки видимите физически проблеми продължи да се бори до последния си опит.

25-годишният щангист получи травма още при първото си излизане на подиума в изхвърлянето, когато не успя да се справи със 180 килограма. Въпреки болката Христов продължи участието си и преодоля същата тежест при втория опит, след което успешно изхвърли и 186 килограма.

Постижението му отреди петото място в първото движение, на 12 килограма от лидера Акбар Джураев, който постави световен рекорд със 198 килограма.

В изтласкването Христов започна с тежест от 210 килограма. Българинът успя да вдигне щангата при първия си опит, но изпълнението не беше признато от съдиите с два на един гласа.

Въпреки засилващата се болка националът излезе още два пъти на подиума, но не успя да преодолее началната тежест и остана без резултат в двубоя.

Христов беше последният български представител на шампионата в Нинбо. Преди него Ангел Русев и Дениз Данев също останаха без резултат в категория до 60 килограма, докато Иван Димов не стартира в категория до 65 килограма, въпреки че беше заявен за участие.

Най-големият успех за България на първенството донесе Карлос Насар, който спечели четвъртата си световна титла в категория до 95 килограма.

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#Световно първенство по вдигане на тежести в Китай 2026 г. #Христо Христов

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