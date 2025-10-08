Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026

Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на световното първенство по футбол, след като завърши наравно 3:3 с Либия в квалификация от Зона Африка. "Сините акули" обаче ще имат още една финална възможност за историческото постижение - срещу Есватини в понеделник.

Дерой Дуарте от Лудогорец и Марсио Роса от Монтана останаха резерви за Кабо Верде, който можеше да спечели Група D с победа. Сега "сините акули" са лидери с 20 точки и две повече от отбора на Камерун, който в последната си среща ще се изправи срещу Ангола.

Кабо Верде, разположен в Западна Африка, има население от малко над 500 хиляди души и ще бъде втората най-малка държава на световни първенства в историята, ако стигне до САЩ, Канада и Мексико. Рекордьор по този показател остава Исландия, която класира отбора си на Мондиал 2018 в Русия.

Кабо Верде, на 70-о място в ранглистата на ФИФА, ще бъде дебютант на световното първенство при класиране, като такива са още Йордания и Узбекистан.

След победата с 1:0 над Камерун през септември селекционерът Педро Лейтао Брито заяви, че класиране на световно първенство по футбол ще имат трансформиращ ефект върху страната.