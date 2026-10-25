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Какви са проблемите с машинния вот в страната? (ОБЗОР)

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Президентски Избори 2026
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Какви са проблемите с машинния вот в страната? (ОБЗОР)
Снимка: БТА
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Най-често срещаните проблеми са свързани с неизправности в принтерите, повреди в четците за карти, невъзможност за стартиране на машините и неотпечатване на контролните разписки. В някои случаи устройствата не са успявали да отпечатат разписката след гласуване, а в други са отказвали да се включат или са имали проблеми с техническите си компоненти. За да продължи изборният процес, на места се наложи да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Още първият гласоподавател в 41-ва секция в Благоевград срещна проблем с машината.

„А сега бележката? Аз гласувам както трябва. Не си търсете оправдания дали съм прибрал бележката. Просто не е излязла бележката. Човекът ме снима."

Липсата на разписка потвърди и техникът на обслужващата фирма.

"Просто е изкарала, както и на предишните избори, не цяла разписка. Не мога да ви кажа защо не е излязла."

"Гласът е отчетен, но има проблем с устройството - с разпечатването."

В Бургас 2 машини излязоха от строя още сутринта.

Габриел Циков, техник в „Сиела Норма“: „Проблемът с тази машина конкретно е, че четецът на картите не работи и има някакъв технически проблем с нея.“

Даниела Коджабашева, председател на 40-а СИК – Бургас: „Не можа да изкара нулевия протокол. Стига до номер 11 и спира. Има проблем с адаптера.“

Константина, избирател: „Естествено, че се ядосах. Колко години се опитваме да променим нещо и нищо не се променя!“

В 23-та секция в София имаше проблем с принтера на машината и се премина към гласуване на хартия.

Снежанка Стойнева, председател на 23 СИК – София: „Формалностите са прекалено много, а трябва да се спазват стриктно. Хартията е обемна и затруднява донякъде преброяването.“

С хартиени бюлетини гласуваха и в 130-а секция в хасковското село Елена.

Донка Младенова, председател на СИК 130, с. Елена, Хасково: „Включихме машината и дисплеят ѝ изобщо не светна, не работи. Обадихме се на техника… Видя, прави най-различни неща и не можа да я оправи.“

Стамболовските села Светослав, Бял извор и Пътниково пък останаха без ток в изборния ден.

Ина Вескова, председател на РИК – Хасково: „Всяка машина има към себе си допълнителна батерия, която всъщност ще продължи електрозахранването в продължение на 3 часа.“

Генератори подсигуриха гласуването, преди аварията да бъде отстранена. А в сливенския квартал „Надежда“ машините затрудниха гласуването не на възрастните, а на неграмотните избиратели.

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #избори за президент

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