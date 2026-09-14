Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота

Какво е състоянието на хижа "Петрохан" в момента, след като владението премина в ръцете на наследниците на загиналите? И развива ли се там някаква дейност?

Нашият екип се намира само на метри от бившата хижа "Петрохан". Има поставена бариера, която показва, че достъпът за външни лица е ограничен, както и поставени табели за частна собственост. Районът на бившата хижа изглежда доста пусто място и сякаш никой не е влизал, освен близките, които през юли получиха достъп до имота. Навсякъде всичко е обрасло с трева.

Всичко започна на 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар. Вътре бяха открити телата на трима души. Едната част от сградата на хижата е доста обгоряла вследствие на пожара. Само страничната е по-запазена. Прави впечатление обаче, че в гората покрай хижата на места има разположени и електропастири. Полицейската охрана беше вдигната преди няколко месеца и беше назначена нова от собствениците на имота, т.е. близки на загиналите.

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