Капаноглу и Трендафилов продължават да водят при бъгитата в разгара на Balkan Offroad Rallye 2023

Етап 3 на Balkan Offroad Rallye 2023 беляза преполовяването на тазгодишното издание на международната офроуд надпревара. Най-дългият етап – 330 километра (от които 252 състезателни), отведе кервана на състезанието към втория бивак в град Алба Юлия.

Добрата новина е, че Мурат Капаноглу и Александър Трендафилов (Can Am) продължават да държат първото място във временното класиране при SSV-бъгитата. Българите финишираха маратонския етап със седмо време, като имат аванс от 4 минути пред основните си опоненти Томас Залескас и Аидас Бубинас от Литва (Can Am). Отсечката до Алба Юлия бе спечелена от унгарците Золтан Гарамвоелги и Алберт Хорн от Унгария (Can Am), благодарение на което те се изкачиха до третото място в генералното, с близо 6 минути пасив спрямо българите.

Димитър Чолаков и Стоян Стоянов (Can Am) дадоха 18-о време за деня, като в генералното са на 13-о място. Константин Чолаков и Ивайло Жеков (Can Am) не успяха да изкарат маратонския ден и, заради натрупаното контролно време са на 22-о място в подредбата.

Малшанс имаха и участниците ни в автомобилния клас Дончо Цанев и Зорница Тодорова (Suzuki Proto). След като във втория етап не издържа диференциала на машината им, сега се предаде и скоростната кутия. Това означаваше втори недовършен етап, 18-о място за деня и 22-о във временната подредба.

При мотоциклетистите, етапната победа отиде при поляка Кшищоф Ярмуз (КТМ), с което той се изкачи и начело на генералното класиране. По същата схема триумфира и сънародникът му Иренеуж Остафин (Polaris), който увеличи аванса си в класирането при ATV-четириколките.

В надпреварата Balkan Extreme, която предлага изключително тежки офроуд трасета за подготвени всъдеходи, Хардо Мере бе най-бърз в отсечката, с което затвърди лидерството си в категорията.

Предпоследният етап 4 на Balkan Offroad Rallye 2023 ще предложи изцяло нови трасета за участниците в планините близо до известния път „Трансалпина“, като трасето ще достига до 1850 метра надморска височина. В менюто за деня са заложени 280 километра, като 131 от тях ще са срещу хронометъра.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok