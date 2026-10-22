Карик: Няма оправдания, това е недопустимо

Майкъл Карик не скри разочарованието си след тежкото поражение (1:4) на Манчестър Юнайтед при гостуването на италианския Комо в Шампионската лига. Мениджърът на „червените дяволи“ се извини на привържениците за представянето на отбора и определи случилото се като недопустимо.

„Изпитвам изключително силни чувства към привържениците. Те са пулсът на този футболен клуб и винаги ще бъдат. Трябва да им се извиня за представянето и за всичко, което направиха, за да бъдат тук тази вечер. Съчувствам им, че трябваше да гледат подобно нещо. Няма никакви оправдания. Просто е недопустимо“, заяви Карик пред TNT Sports.

Английският специалист призна, че е изключително ядосан, но подчерта, че отборът трябва бързо да се съвземе и да насочи вниманието си към следващия двубой. Според него отговорността за случилото се е на целия клуб, а не само на отделни футболисти или на треньорския щаб.

„Много съм ядосан, но трябва да продължим напред и да сме готови за това, което предстои. Имаме много работа преди следващия мач, за да подготвим отбора, защото това беше трудна вечер за всички. Не става въпрос да играят за мен – трябва да играят в името на клуба. Целият ми живот се върти около Манчестър Юнайтед. Наистина давам всичко от себе си, но това не зависи само от мен, а от всички ни“, добави мениджърът.

Загубата е втора поредна за Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. Тимът остава с три точки, спечелени в първия кръг срещу азербайджанския Сабах, и заема 20-ото място в класирането. Ситуацията не е по-добра и във Висшата лига, където „червените дяволи“ са 13-и със седем точки.

Въпреки негативните резултати Карик заяви, че не е мислил за собственото си бъдеще начело на отбора, като постави акцента върху необходимостта от обща реакция след тежкото поражение.