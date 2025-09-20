БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Керкез разкри какво трябва да стане, за да разтрогне договора си

Босненецът заяви по време на проведената среща с фенове на клуба, че той е подал оставка и преди два месеца.

Душан Керкез
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез настоява да получи дължимите му възнаграждения до края на календарната година, за да разтрогне договора си с клуба. Това стана ясно след проведена среща с фенове на отбора.

"Червени" запалянковци посетиха днес тренировъчната база в Панчарево и поискаха незабавната оставка на треньора.

Напрежението в ЦСКА достигна връхната си точка в четвъртък в Стара Загора, където "червените" загубиха от Арда в отложен мач от шампионата и с едва 7 точки заемат незавидното 12-о място в класирането.

След мача спортният директор Бойко Величков призова Керкез да подаде оставка, а след прибирането на отбора на Панчарево вечерта група привърженици поискаха сметка от треньора и той обеща да напусне, но след това размисли и продължава да води отбора, като е готов да си тръгне срещу съответната финансова компенсация.

Пред феновете Керкез разкри, че веднъж вече е подал оставката още преди два месеца, но тогава ръководството не я е приело.

Босненецът продължава да води тренировките на отбора, но се очаква да бъде постигнато споразумение за разтрогване на договора му и ЦСКА да има нов наставник в следващия шампионатен мач срещу Ботев Враца в понеделник.

#Първа лига 2025/2026 #Душан Керкез #ПФК ЦСКА София

