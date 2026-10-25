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Кирил Милов се класира на полуфиналите на световното първенство по борба в Астана

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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В схватка за класиране на финал българинът ще се изправи срещу бронзовия медалист от миналата година Кирил Маскевич (Беларус). Той бе трети и на европейския шампионат през 2025.

Кирил Милов се класира на полуфиналите на световното първенство по борба в Астана
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Кирил Милов се класира на полуфиналите на световното първенство по борба в Астана, след като записа три победи в категория до 97 кг класически стил. Днес България може да си осигури два медала на турнира в Казахстан, като първо Милов има шанс за финал, а след това Стоян Кубатов ще се бори за бронз.

Финалите може да гледате пряко от 15:00 ч. по БНТ 3 и на сайта ни.

БНТ 3 ще предава световното първенство по борба

На старта на турнира Милов победи с 10:0 Владлен Козлюк (Украйна), след което се изправи срещу съперника си от финала на Европейското първенство Алекс Соке (Унгария) и спечели с 3:2. На четвъртфиналите действащият европейски шампион се изправи срещу представителя на домакините Ислам Йевлойев и не му остави шанс. Милов го пренесе от партер за две точки още в първата част и завърши движението с туш след само минута и 49 секунди борба.

В схватка за класиране на финал българинът ще се изправи срещу бронзовия медалист от миналата година Кирил Маскевич (Беларус). Той бе трети и на европейския шампионат през 2025.

Полуфиналите са насрочени за 13:45 часа, а от 15:00 започват финалите на съботните категории.

В тях България има шанс за медал чрез Стоян Кубатов, който вчера спечели три схватки, преди да бъде туширан от Александрин Гуцу (Молдова). Днес националът ще се изправи срещу Шиав Мамедов (Беларус) в схватка за третото място на 77 кг.

Димитър Георгиев вече отпадна на 72 кг след поражение от Нестор Труйол (Чили) с 3:7.

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#Световно първенство по борба в Астана #Стоян Кубатов #Кирил Милов

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