Виктория Ангелова: Надявам се наградата да ме мотивира и да покажа още по-добри резултати следващата година

Много съм щастлива и горда, че съм първата българка носителка на този трофей. Това заяви световната и европейска шампионка за девойки на троен скок Виктория Ангелова, която спечели наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика, по време на галата в Лозана.

Българката заслужи признанието, след като спечели две титли през годината. Първо на европейския шампионат за атлети под 18 г. в Риети през юли тя спечели категорично надпреварата на троен скок с 13.98 м. Седмици по-късно на световното първенство в по-горната възрастова група да 20 г. тя спечели надпреварата в последния опит с 13.91 м.

"За мен беше удоволствие да бъда рамо до рамо на сцената с олимпийския шампион в скока на височина Джанмарко Тамбери", коментира Ангелова.