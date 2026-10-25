БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за...
Чете се за: 01:10 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Ангелова: Надявам се наградата да ме мотивира и да покажа още по-добри резултати следващата година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

17-годишната Виктория Ангелова спечели наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика.

виктория ангелова надявам наградата мотивира покажа добри резултати следващата година
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Много съм щастлива и горда, че съм първата българка носителка на този трофей. Това заяви световната и европейска шампионка за девойки на троен скок Виктория Ангелова, която спечели наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика, по време на галата в Лозана.

Българката заслужи признанието, след като спечели две титли през годината. Първо на европейския шампионат за атлети под 18 г. в Риети през юли тя спечели категорично надпреварата на троен скок с 13.98 м. Седмици по-късно на световното първенство в по-горната възрастова група да 20 г. тя спечели надпреварата в последния опит с 13.91 м.

"За мен беше удоволствие да бъда рамо до рамо на сцената с олимпийския шампион в скока на височина Джанмарко Тамбери", коментира Ангелова.

"Определено пада голямата тежест върху раменете ми, но се надявам тя да ме мотивира и да покажа още по-добри резултати следващата година", заключи талантливата българска спортистка.

Свързани статии:

Георги Павлов: Виктория Ангелова заслужи признанието с много труд
Георги Павлов: Виктория Ангелова заслужи признанието с много труд
Наградата на Европейската атлетика беше връчена по време на...
Чете се за: 01:57 мин.
Виктория Ангелова с наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика
Виктория Ангелова с наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика
Българката заслужи признанието, след като спечели две титли през...
Чете се за: 02:25 мин.
#Виктория Ангелова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
2
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
3
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
4
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Кой е Слави Бинев?
5
Кой е Слави Бинев?
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал
6
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Други спортове

БНТ 3 ще предава световното първенство по борба
БНТ 3 ще предава световното първенство по борба
Михаил Александров и Стойчо Младенов в "Арена спорт" Михаил Александров и Стойчо Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:32 мин.
Георги Павлов: Виктория Ангелова заслужи признанието с много труд Георги Павлов: Виктория Ангелова заслужи признанието с много труд
Чете се за: 01:57 мин.
Спортни новини 24.10.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.10.2026 г., 20:50 ч.
Стоян Кубатов ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба Стоян Кубатов ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба
Чете се за: 01:50 мин.
Стоян Кубатов е полуфиналист в първия ден на световното първентво по борба в Астана Стоян Кубатов е полуфиналист в първия ден на световното първентво по борба в Астана
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали за нарушения
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали...
Чете се за: 03:12 мин.
Политика
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол
Чете се за: 01:10 мин.
Общество
България избира седмия президент България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.
Общество
Специална програма на БНТ за президентските избори – от първите часове на гласуването до изборната нощ Специална програма на БНТ за президентските избори – от първите часове на гласуването до изборната нощ
Чете се за: 04:55 мин.
Общество
Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави
Чете се за: 00:47 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ