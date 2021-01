Кой е мъжът с рогата от щурма на Капитолия?

След като привържениците на президента Доналд Тръмп нахлуха в сградата на Капитолия, за да спрат заседанието на Конгреса, мъж с шапка от мека кожа с рога привлече вниманието на медиите.

Гол до кръста, с боядисано в цветовете на американското знаме лице, татуирано тяло и мегафон в ръка, той позира за снимка на подиума в Сената. Изявяваше се като предводител на тълпата. В социалните мрежи веднага го нарекоха "Q - Шамана" и "сърцето на протестите".

Но кой е той?

Името му е Джейк Анджели и е от Аризона. Забележителна фигура в движението за теория на конспирациите QAnon, което подкрепя президента Тръмп.

Анджели за първи път влезе сериозно в полезрението на медиите като започна да се появява, облечен по същия начин, на крайнодесни митинги в Аризона миналата година. През февруари 2020 г. "предвождаше" митинг на Тръмп във Финикс, където носеше табела с надпис "Q ме праща".

В интервю за The Arizona Republic от 2020 г. Анджели заявява, че се облича така, за да привлича внимание. След което ще може "по-лесно да говори на хората за QAnon и за други тайни, които остават скрити".

Редом до него в Капитолия бяха и други активисти на QAnon, разпознати по отличителните им знаци.

Този феномен, наричан "Злият дух от социалните мрежи", подпомага президента Тръмп в неговите усилия "да се противопостави на мейнсрийм медиите в страната". Смята се, че от движението той получава голяма част от информацията си за неоснователни твърдения за измами на изборите.

QAnon - конспиративна теория за ферми за деца и елитна клика педофили

Теорията води началото си от 2017 г., като се базира на т.нар. "Пицагейт". QAnon е без ясна структура, но с милиони последователи. За тях светът въобще не е такъв, какъвто изглежда. Всичко се диктува от "тайно световно правителство" - международен политически елит от педофили.

Конспирации по време на избори: Как движението QAnon беляза предизборната кампания в САЩ

След щурма в Капитолия "Q-Шамана" Анджели разказал на журналист от "Глоуб", че в един момент полицаите престанали да се съпротивляват на протестиращите и ги пуснали в сградата. После любезно ги помолили да си тръгнат.

I spoke with Jake Angeli, the QAnon guy who got inside the Senate chamber. He said police eventually gave up trying to stop him and other Trump supporters, and let them in. After a while, he said police politely asked him to leave and let him go without arrest