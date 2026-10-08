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"Криста се събуди и започна да говори": Осъдената на смърт убийца в САЩ оцеля секунди преди да й бъдат изключени системите

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Осъдената на смърт убийца в САЩ, оцеляла след неуспешно изпълнение на смъртна присъда, била напът тъкмо да бъде изключена от лекарите от животоподдържащите системи, когато изведнъж тя показала признаци на живот, разказа адвокатът ѝ, цитиран от Франс прес.

"В понеделник вечер научихме, че Криста е изпаднала в мозъчна смърт и че на следващия ден животоподдържащите ѝ системи ще бъдат изключени", каза пред журналисти нейният правен защитник Ранди Спайви.

"Но във вторник за удивление на всички, включително на мен, включително на екипа ѝ и на медицинския екип, Криста се събуди и започна да говори."

Петдесетгодишната Пайк оцеля, след като на 30 септември властите в щата Тенеси направиха неуспешен опит да изпълнят смъртната ѝ присъда, постановена ѝ от съда за убийство. Умъртвяването бе предвидено да стане чрез инжекция, веществото в която обаче не успя да я убие.

Случаят прикова вниманието на медиите по целия свят, а ръководителят на затворническата служба в Тенеси подаде оставка.

Властите започнаха разследване за провала на екзекуцията.

Междувременно колегите им в Тексас изпълниха вчера първата след случая "Пайк" смъртна присъда.

Екзекутираният бе 46-годишен американец, а умъртвяването стана отново чрез инжекция.

Осъденият на смърт от щатските власти Джамаал Хауърд е бил признат за виновен за убийството на служител в магазин при обир през 2000 г. Екзекуцията му бе 30-тата в САЩ от началото на годината.

#убийца #осъдена на смърт #неуспешна екзекуция #САЩ

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