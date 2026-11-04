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КЗП: Търговците нямат право да продават бира с добавяне на отделна цена за бутилката, нарушителите се глобяват

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кзп търговците нямат право продават бира добавяне отделна цена бутилката нарушителите глобяват
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Търговските обекти нямат право да продават бира с допълнително начисляване на отделна цена за бутилката, защото това е нелоялна търговска практика и се наказва с глоба по Закона за защита на потребителите.

Това реши в сряда на свое заседание Комисията за защита на потребителите. Комисарите разгледаха жалба за продажба на марка българска бира с цена на етикета 0,55 евро и с допълнително начислена отделна цена на касата за бутилката - в размер на още 0,22 евро. На касата потребителят е платил 0,77 евро. По Закона за защита на потребителите тази нелоялна търговска практика подлежи на санкция в размер от 1500 до 50 000 евро. При проверката е констатирано, че в обекта се предлагат за продажба различни марки бира с различен обем/вместимост на опаковката, като търговецът не е обявил никъде отделни цени на стъклените бутилки, нито предварителна информация за възможност за връщане или приемане на амбалаж, поставена в непосредствена близост до стоките. В случая търговецът премълчава съществена информация за потребителите за начисляването на допълнителни суми и условията, при които те се дължат. По този начин потребителите разбират, че дължат по-висока цена за избрания артикул едва на касата, когато се маркират всички покупки или когато вече са ги платили.

Подобен е казусът и с продажба на маслини в магазин на една от големите търговски вериги, при която клиентът е предпочел да си вземе маслините не в кутия, а в найлонов плик. На касата той установява, че опаковката му е таксуван с 0,18 евро. Тъй като на подходящо място до маслините не е указана цена на опаковката – независимо от вида й – на веригата се налага санкция по Закона за защита на потребителите в размер на 2556 евро.

Нелоялни търговски практики са установени и в голяма търговска верига с магазини в цялата страна, в която се предоставя невярна информация за произхода на предлагани за продажба плодове и зеленчуци – етикетът посочва, че продавани розови домати са български, а в действителност, по документи, те са с произход Турция. Така етикетът въвежда потребителя в заблуждение за реалния произхода на стоката, което влияе на избора му дали да я купи. Срещу тази верига има влязла в сила и заповед от КЗП да прекрати тези практики, потвърдена от ВАС. Тъй като нарушението продължава и веригата нарушава заповедта, КЗП й налага санкция в размера, посочен по закон - до 35 000 евро.

Интересен казус представлява и извършена проверка от инспектори на КЗП в автокъща, която предлага за продажба МПС втора употреба, но се оказва, че продава автомобил с невярна информация за пробега – търговецът я рекламира със 134 хил. км пробег, но при техническа проверка се установява, че реалният пробег е близо 170 хил. км. Никъде в обекта също така не указано на видимо място, че се продават МСП втора употреба, което също се третира като нарушение, според действащото законодателство. Тъй като става дума за основни характеристики на МПС, които влияят на решението на потребителя дали да направи покупката, КЗП приема, че търговецът е приложил заблуждаваща нелоялна търговска практика. По Закона за защита на потребителите тази нелоялна търговска практика подлежи на санкция в размер от 1000 до 25 000 евро.

#КЗП #търговци #цени

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