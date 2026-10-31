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Левски победи Дея спорт и излезе начело в НВЛ

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Спорт
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"Сините" се наложиха с 3:1 и записаха втори успех от старта на шампионата, докато бургазлии допуснаха второ поражение.

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Шампионът и носител на Суперкупата на България Левски София оглави класирането на Супер Волей след успех над Дея спорт (Бургас) с 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 25:13) като домакин.

Това е втора победа от два мача за „сините“, които спечелиха с 3:0 срещу Пирин в Разлог на старта на сезона. За Дея пък загубата е втора поред, след като отстъпиха на градския съперник Нефтохимик също с 1:3 преди седмица. С пълен актив от 6 точки е и Нефтохимик, но Левски е с един загубен гейм по-малко.

Трима от „сините“ записаха двуцифрен точков актив като над всички бе Кристиян Титрийски с 20 т., 4 от които директно от сервис. Гордан Люцканов добави 17, а Светослав Иванов завърши с 11 точки.

За най-добър играч в мача обаче бе избрано либерото Димитър Добрев.

Най-резултатен за Дея бе Цветан Соколов, който завърши със 17 точки в актива си, а Ерик Стоев се отчете с 12. Бургаският тим все още не е в пълен състав, тъй като близнаците Георги и Валентин Братоеви ще се присъединят към тима през следващата седмица.

В следващия кръг Левски гостува на Локомотив Авиа, а Дея спорт приема Пирин.

#НВЛ за мъже 2026/2027 #ВК Левски София #ВК Дея спорт (Бургас)

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