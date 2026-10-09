Левски се върна на победния път с категоричен успех над Войводина в Сърбия

Волейболният шампион на България Левски записа убедителна победа на международния турнир "Мемориал великана“ в Нови Сад. Възпитаниците на Николай Желязков се наложиха над домакина Войводина с 3:0 (25:16, 25:21, 25:18) във втория ден от 17-ото издание на надпреварата.

„Сините“ демонстрираха стабилна игра и контролираха развитието на двубоя от началото до края. Българският тим не позволи на сръбския си съперник да оспори сериозно превъзходството му и затвори срещата в три гейма.

Най-резултатен за Левски беше диагоналът Кристиян Титрийски, който завърши с 18 точки. В актива си той записа три аса и две успешни блокади, като имаше ключова роля за успеха на столичани.

Победата дойде само ден след поражението на Левски от черногорския Будва в първия мач на турнира.

В другата среща от втория ден Будва надделя над словенския Крка Ново место с 3:2 и остана единственият отбор с две победи в надпреварата.

В събота Левски ще изиграе последния си двубой в Нови Сад, като ще се изправи срещу Крка Ново место от 12:00 часа българско време.

Турнирът в Сърбия е генерална репетиция за шампионите преди предстоящата битка за Суперкупата на България през следващия уикенд.

В полуфиналите на надпреварата, която ще се проведе в зала "Левски София“, "сините“ ще се изправят срещу Локомотив Авиа. В другия полуфинал носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 ще премери сили с ЦСКА.