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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Москва: Няма доказателства за участие на която и да е страна в ударите по плавателни съдове в български води

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Първи официален коментар от Москва за атаките с дронове - Няма доказателства за участието, на която и да е страна в ударите по плавателни съдове в български води в Черно море.

Това заяви на днешния си брифинг говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя цитира извода от срещата между руския посланик в София Елеонора Митрофанова и българския премиер.

#атаки с дронове в Черно море #Русия #Мария Захарова

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