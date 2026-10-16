Москва: Няма доказателства за участие на която и да е страна в ударите по плавателни съдове в български води
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Първи официален коментар от Москва за атаките с дронове - Няма доказателства за участието, на която и да е страна в ударите по плавателни съдове в български води в Черно море.
Това заяви на днешния си брифинг говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.
Тя цитира извода от срещата между руския посланик в София Елеонора Митрофанова и българския премиер.