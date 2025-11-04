НА ЖИВО: "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: "България на прага на еврозоната" -...
Чете се за: 02:45 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:05 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

Министерството на финансите и Българската народна банка организират днес конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Тя се провежда в резиденция "Бояна" и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Конференцията започна в 9.00 ч. сутринта с откриваща сесия, в която участват премиерът Росен Желязков и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Изказване ще бъде направено и от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, последвана от кръгла маса с министъра на финансите Теменужка Петкова, управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването Валдис Домбровскис и Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.

Модератор на събитието на високо равнище е Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019-2023 г.). В началото тя заяви, че Европа, както никога досега инвестира в себе си, за да защити своя модел, граждани и бъдеще. Днес можем да кажем ясно, че "България е готова".

"Еврото е мост между поколения, между икономики, между бъдеще и минало. България не просто сменя валутата си, а измерението си - от периферията към сърцето на Европа", заяви Павлова.

На 8 юли тази година България получи финално "да" от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент да стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година. Това ще стане точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

снимки: Ирина Цонева, Милена Кирова

Съветът на ЕС гласува с единодушие последните решения, свързани с приемането на еврото у нас, завършвайки процедурата. Един от трите правни акта, приети от министрите, определя обменния курс лев-евро на 1,95583 лева за 1 евро, което съответства на текущия централен курс на лева във валутния борд.

Преди това Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от България.

Това стана с 531 гласа "за", 69 "против" и 79 "въздържал се".

