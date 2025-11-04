Президентът Румен Радев връчи знамето на антарктиците (СНИМКИ)

Президентът Румен Радев връчи националния флаг на антарктиците от 34-ата българска полярна експедиция.



На церемония в Гербовата зала президентът Румен Радев връчи българското знаме на ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев. За четвърта поред година експедиция ще плава до октров Ливингстън с българския изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“.

Първата група български учени заминава на 10 ноември.

Амбицията тази година е да се реализират общо 25 научни проекта, от които 15 са на екипи от България, в областта на микробиологията, медицината, космическите изследвания, океанологията.

снимки: БТА

Ще продължат системните наблюдения на полярната околна среда, предвид климатичните промени.

Научните екипи са от Софийския университет, Техническия университет и институти към БАН.



